GTA Online : le Ray Tracing débarque sur les versions PS5 et Xbox Series X/S

Bonne nouvelle pour tous les joueurs de GTA Online sur PS5 et Xbox Series X/S. En effet, le volet multijoueur de GTA 5 prend désormais en charge le Ray Tracing en mode Fidélité sur les consoles de dernière génération grâce à une nouvelle mise à jour.

En mars 2022, GTA 5 a fait un énième retour sur PS5 et Xbox Series X/S dans une toute nouvelle version optimisée pour la next-gen. Au programme, des graphismes et un framerate amélioré, des effets de lumière et d'ombre plus travaillés, des temps de chargement quasi-inexistants ou encore l'ajout de reflets en Ray-Tracing.

Bien entendu, GTA Online, le penchant multijoueur du titre, est également passé à la nouvelle génération. Toutefois, il manquait une fonctionnalité graphique à l'appel : le Ray-Tracing. Et bien, si vous êtes un inconditionnel de cette technologie, sachez que les reflets en Ray-Tracing, soit des reflets en temps réel sur de nombreuses surfaces, seront bientôt disponibles sur les versions PS5 et Xbox Series de GTA Online.

Attention toutefois, comme le précise Rockstar, cette fonctionnalité sera uniquement accessible dans le mode d'affichage Fidélité (4K 30 FPS et Ray Tracing désormais). Cette amélioration fait partie des multiples nouveautés intégrées à GTA Online avec la prochaine mise à jour de décembre 2022.

GTA Online va faire le plein de nouveautés en décembre 2022

Le studio vient justement de détailler son contenu. Du côté des améliorations générales, les joueurs pourront accéder plus rapidement à leurs contacts iFruit préférés tandis que les missions de l'histoire du casino d'Agatha sont désormais accessibles en solo (un duo était nécessaire auparavant).

Concernant les véhicules, ils seront livrés plus rapidement dans le garage après l'achat, tandis que les vélos sont maintenant accessibles dans la liste des véhicules du garage pouvant être demandés lorsque vous appelez le mécano. Quant à l'économie, les développeurs confirment que les récompenses des missions de vente de Contrebande organisée seront triplées de manière permanente. En outre, les missions de vente de trafic de véhicules en sessions publiques octroieront un bonus d'argent “Forte demande”.

D'après Rockstar, toutes ces améliorations ainsi que d'autres surprises seront disponibles lors du déploiement de la prochaine mise à jour de GTA Online sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC à venir dans le courant du mois. Pour rappel, un mod récent permet d'incarner les personnages présumés de GTA 6 dans GTA 5.