Call of Duty restera au moins 10 ans sur PlayStation en cas de rachat d’Activision par Microsoft

C’est désormais officiel, Microsoft a confirmé son offre d'un contrat de 10 ans pour continuer à diffuser Call of Duty sur les plateformes PlayStation après son acquisition prévue d'Activision Blizzard.

Depuis l’annonce du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft en janvier dernier, Sony a tout fait pour mettre des bâtons dans les roues de son concurrent, de peur de perdre certaines licences phares telles que Call of Duty. Heureusement, on sait désormais que les joueurs de PlayStation n’ont pas à craindre de ne plus avoir accès à leur jeu de tir préféré.

En effet, Brad Smith, vice-président et président de Microsoft, a confirmé que Microsoft a non seulement proposé à Sony un accord de 10 ans pour conserver Call of Duty sur PlayStation, mais qu'elle est disposée à le rendre juridiquement exécutoire auprès de divers régulateurs.

Microsoft propose une offre de 10 ans de Call of Duty sur PlayStation à Sony

« Sony est aussi enthousiaste à propos de cet accord que Blockbuster l'était à propos de la montée en puissance de Netflix », écrit Smith, rejetant les craintes de Sony que Microsoft retire soudainement le support de Call of Duty de la plateforme de son concurrent. Il a d’ailleurs déclaré qu’un tel choix serait tout bonnement « économiquement irrationnel » et « désastreux pour la franchise Call of Duty et la Xbox elle-même, aliénant des millions de joueurs ».

Il s’agit donc d’une très bonne nouvelle pour les joueurs, mais surtout une bonne décision pour Microsoft lui-même. Les autorités de réglementation de l'Union européenne et du Royaume-Uni ont ouvert des enquêtes antitrust sur le projet de rachat de Microsoft afin de déterminer si l'opération est susceptible de nuire à la concurrence. L'UE craignait par exemple que Microsoft ne bloque l'accès à des jeux tels que Call of Duty à ses rivaux.

Grâce à ses récentes déclarations, la FTC, l’organisme américain du commerce, serait d’ailleurs sur le point de donner son approbation en faveur de la transaction. La finalisation du rachat est donc en bonne voie, même s’il faudra attendre que tous les indicateurs soient au vert pour en être sûrs. Smith a évidemment rappelé à Sony que poursuivre Microsoft en justice pour tenter d'empêcher l'acquisition « serait une énorme erreur » qui étoufferait la concurrence et aurait un impact négatif sur les consommateurs et les développeurs de jeux.