GTA 6 : vous pouvez déjà incarner les futurs personnages dans GTA 5

Vous en avez assez d’attendre pour GTA 6 ? Alors on vous conseille ce mod qui permet déjà d’incarner Lucia, le personnage féminin du prochain opus, dans GTA 5. Ce dernier a été développé par Sergio Van Dyk et s’inspire des éléments qui ont fuité lors de l’immense piratage de Rockstar au mois de septembre. Le mod est également disponible sur GTA San Andreas et Vice City.



Voilà des années que GTA 6 se fait attendre des fans et plus Rockstar se terre dans le silence, plus les fans sont à l’affût de la moindre information sur l’avancée du développement. Il est aujourd’hui quasiment impossible de prédire avec certitude à quelle date sortira le prochain monument du jeu vidéo. En revanche, il est possible de s’aider à patienter comme ont peut.

C’est là l’un des nombreux avantages des mods : prolonger l’expérience sur un jeu qui, mine de rien, commence à sacrément vieillir en renouvelant gameplay, graphismes ou même les missions proposées. Mais les mods peuvent également, en quelque sorte, prédire le futur. On en veut pour preuve la dernière création du moddeur Sergio Van Dyk, qui propose ni plus ni moins que d’incarner les prochains personnages de GTA 6.

Sur le même sujet : Microsoft croit savoir quand sortira GTA 6 et c’est pour bientôt

Vous pouvez déjà jouer Jason et Lucia dans GTA 5

Ce dernier a en effet décidé de proposer dès aujourd’hui d’incarner les deux personnages qui seront (très probablement) dans GTA 6. Pour ce faire, il s’est sans doute appuyé sur l’immense fuite qui a frappé Rockstar en septembre dernier, après qu’un adolescent de 17 ans ait piraté ses serveurs et publié plus de 90 vidéos du jeu en cours de développement.

Vous pouvez d’ores et déjà voir ce que cela donne dans la vidéo ci-dessous. On y retrouve bel et bien Jason et Lucia, les noms présumés des deux personnages, parcourir Los Santos, ensemble ou non. Par ailleurs, notez que le mod est également disponible sur GTA San Andreas et GTA Vice City, pour les plus nostalgiques d’entre vous. Ce n’est certes pas GTA 6, mais avec un peu d’imagination, on peut voir ce dernier comme un avant-goût.