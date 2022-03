GTA 5 : la version next-gen débarque sur PS5 et Xbox Series X dès le 15 mars 2022

Rockstar Games vient d'officialiser la nouvelle. La version next-gen de GTA V débarquera sur PS5 et Xbox Series X dès le 15 mars 2022. Comme promis, ce remastered profitera de la puissance des deux consoles pour proposer de la 4K 60 FPS, du Ray-Tracing, des effets graphiques améliorés ou encore des temps de chargement réduits.

Comme vous le savez, GTA 5, le mastodonte increvable de Rockstar Games, doit débarquer prochainement sur Xbox Series X et PS5 dans une version optimisée qui exploitera les capacités des consoles de nouvelle génération. Alors que l'on attendait cette mouture en 2021, la pandémie a compliqué les choses et retardé son lancement. Mais qu'à cela ne tienne, le studio l'avait promis : GTA V débarquera sur PS5 et Xbox Series X en mars 2022. Nous avons désormais une date précise : Los Santos ouvrira ses portes dès le 15 mars 2022.

Dans un article publié sur le blog officiel de Playstation, le studio vient de détailler les différents ajouts de cette version. En premier lieu, les joueurs pourront opter pour trois modes d'affichage différents :

Le mode Fidélité offrira une résolution 4K native en 30 FPS

offrira une résolution 4K native en 30 FPS Le mode Performance est calibré pour une expérience la plus fluide possible avec une résolution 4K dynamique et 60 FPS

est calibré pour une expérience la plus fluide possible avec une résolution 4K dynamique et 60 FPS Quant au mode Performance RT (que l'on peut retrouver notamment sur Spider-Man : Miles Morales), il s'agit d'un mode hybride qui offre une résolution 4K dynamique en 60 FPS, le tout avec des effets de Ray-Tracing limités

GTA V débarque dans sa version ultime sur PS5 et Xbox Series X

Bien entendu, cette version next-gen profitera du SSD des deux consoles en proposant des temps des chargements quasi-instantanés, et une pléthore d'améliorations graphiques comme une meilleure densité de la population et de la végétation, une trafic routier plus varié, des effets de lumière et d'ombre retravaillés, de meilleures réflexions dans l'eau sans oublier un anti-aliasing, un motion-blur ou un rendu des flammes et des explosions améliorés.

Notez que l'on pourra profiter de tous ces apports sur GTA Online, le célèbre mode multijoueur de GTA V. À son sujet, GTA Online sera disponible comme titre à part entière sur PS5 et sur Xbox Series X. Sur la console de Sony, le volet multi sera gratuit durant les trois mois suivant le lancement. Les nouveaux venus pourront d'ailleurs jouir d'un boost de 4 millions de GTA$ pour acquérir des business, des véhicules, des armes et débuter leur aventure dans les meilleures conditions. Enfin et toujours concernant la PS5, le retour haptique et les gâchettes adaptives de la DualSense seront évidemment exploitées.

