GTA 5 : une partie du code source se retrouve mystérieusement sur la toile

Décidément, quelqu'un en veut à Rockstar Games. Après le piratage massif de GTA 6 en septembre dernier, une partie du code source de GTA 5 s'est retrouvée mystérieusement sur la toile. Le studio a fait le nécessaire pour faire disparaître ces lignes de code le plus rapidement possible.

Voilà qui va probablement raviver de mauvais souvenirs chez Rockstar. Après le piratage massif qui a touché GTA 6 en septembre 2022, nous venons d'apprendre qu'une partie du code source de GTA 5 vient de se retrouver mystérieusement sur Reddit et GitHub.

Le studio a réagit rapidement pour arrêter l'hémorragie et supprimer ses lignes de code en faisant valoir leurs droits d'auteur à grands coups de DMCA. Cependant, Internet étant Internet, certains utilisateurs malintentionnés ont eu le temps de copier certaines lignes et les proposer en téléchargement illégal.

De ce que l'on sait, le code en question est une chaîne de fonctions de script comprenant des références à des certains éléments du jeu comme la caméra, les graphismes, les cutscenes, l'interface ou encore la gestion du feu et des gangs. Certaines lignes de code concernant le système anti-triche de GTA 5 serait également concernée par cette fuite.

Mais d'où sort cette fuite du code source de GTA 5

Bien entendu, cette affaire soulève une question : cette fuite provient-elle du récent piratage de GTA 6 perpétré par ce jeune britannique âgé de 17 ans ? Rappelons que les hackers avaient assuré à l'époque avoir subtilisé les codes sources de GTA 6, mais aussi de GTA 5. Seulement, à la suite de l'enquête et de l'arrestation du jeune pirate, les autorités ont confirmé qu'il n'y avait aucune preuve que les responsables de la fuite soient effectivement en possession de ces éléments.

Deux possibilités s'offrent alors à nous : soit ces parties du code source concernent d'anciennes versions du jeu, soit elles sont directement issues du piratage historique qui a visé Rockstar en septembre 2022. Pour l'instant, nous sommes dans l'hypothèse et il faudra attendre une éventuelle déclaration du studio pour en savoir plus. Rappelons néanmoins qu'à la fin octobre 2022, Rockstar a supprimé mystérieusement 95% des systèmes anti-triche de GTA 5. D'après plusieurs journalistes, le studio aurait procédé de la sorte pour revoir de fond en comble le code de ses protections anti-triche. De quoi confirmer donc qu'une partie du code source de GTA 5 dédiée aux systèmes anti-triche s'est bel et bien retrouvé dans la nature.

