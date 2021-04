GTA 6 sortira bien après 2023, Netflix en profite pour troller les fans

Alors que GTA 6 pourrait sortir bien plus tard que prévu, certains n'hésitent pas à utiliser cette information pour plaisanter auprès des fans. Jason Schreier, célèbre journaliste jeux vidéo, a révélé que le jeu verrait le jour bien après 2023. Tweeter s'est ensuite enflammé, ce qui a donné quelques idées à Netflix.

L'attente commence à se faire longue pour les fans de GTA. Le 6e opus, initialement prévu pour 2023, est pour le moment très avare en informations. Officielles, du moins, puisque de nombreuses fuites ont révélé quelques détails croustillants du scénario et du gameplay. Mais Rockstar, en dehors d'un maigre teaser sur Google Maps, a visiblement opté pour le silence radio.

Certains se sont décidés à partir à la pêche aux infos, allant parfois jusqu'à fouiller dans le code de Red Dead Redemption 2 pour y dénicher le moindre indice. Alors, forcément, lorsque le très renommé Jason Schreier révèle que le titre sortira finalement bien après 2023, c'est la douche froide. Il n'en a pas fallu plus pour que la twittosphère s'emballe, forçant le journaliste à supprimer son tweet.

GTA 6 voit sa sortie repoussée, Netflix rigole

L'ampleur de la déception est tel que le #GTA se retrouve rapidement en Trending Topics. Les fans veulent une réponse. Quand connaîtra-t-on la date de sortie de GTA 6 ? Malheureusement, personne ne le sait à l'heure actuelle. Il est probable qu'il soit encore trop tôt du côté de Rockstar pour s'avancer sur le sujet, au risque de s'attirer les foudres de la communauté en repoussant le lancement.

L'occasion était trop belle pour Netflix. Le 13 avril, la plateforme tweete : “En gros, GTA VI, c'est prochainement quoi”. Un clin d'œil malicieux à ses pseudo-annonces à répétition concernant le tournage et/ou la sortie d'une de ses séries. Mais tous n'ont pas compris la plaisanterie et ont pris très au sérieux cette affirmation.

Sous le tweet de Netflix, chacun y va de son analyse. “Logique, tous les jeux Rockstar sont sortis 1 an et demi/2 ans après le trailer, donc attendez le trailer puis attendez 2 ans” assure un abonné. “Oui, mais en fait non”, répond très sérieusement un autre. Finalement, il semblerait que la réponse la plus censée vienne de Netflix lui même, qui a précisé que la sortie de GTA 6 aura lieu “entre aujourd'hui et la fin du monde”.