GTA 6 : une nouvelle fuite révèle de nombreuses infos sur le titre

GTA 6, le prochain jeu de la saga culte de Rockstar, fait à nouveau parler de lui sur la toile. Cette fuite conséquente a été repérée sur 4Chan et avance de très nombreuses informations sur le titre. Bien évidemment, tout cela sent un peu le faux, et il convient de prendre ces révélations avec des pincettes, de grosses pincettes.

GTA 6. Pas encore annoncé, et pourtant le prochain titre de Rockstar attire déjà tous les regards des fans de la franchise. L'apanage des jeux du studio il faut croire. En attendant une éventuelle présentation officielle du jeu en 2021 ou en 2022, la seule information officielle disponible à ce jour sur GTA 6 est un simple teasing du jeu sur Google Maps. Néanmoins, un brevet déposé par Rockstar en janvier 2021 laisse entendre que le studio travaille sur l'intelligence artificielle des personnages non joueurs, signe manifeste que GTA 6 est bel et bien en développement.

Or en ce jeudi 11 février 2021 nous avons le droit à une nouvelle fuite concernant GTA 6 sur 4Chan. Il s'agit d'une liste révélant de nombreux détails sur le scénario, les mécaniques de gameplay et la durée de vie du titre. Il faut noter que cette liste a rapidement été supprimée de 4Chan, pour une raison inconnue. Prudence étant mère de sûreté, il convient de prendre ces informations avec de grosses pincettes. Quoiqu'il en soit, voici ce que prétend la fuite repérée sur 4Chan.

Informations relatives à la durée de vie et date de sortie

La présentation du jeu serait fixée au printemps 2022, pour une sortie du titre envisagée en octobre 2023

Il faudra 60 heures de jeu pour boucler l'histoire principale

pour boucler l'histoire principale Comme GTA V, une version optimisée pour PC serait prévue à postériori

La sortie de GTA 6 s'accompagnerait d'une remastered de Red Dead Redemption

Informations sur la carte

La carte serait une adaptation de Miami, ce qui corrobore de précédentes rumeurs qui affirmaient un retour à Vice City

ce qui corrobore de précédentes rumeurs qui affirmaient un retour à Vice City Une île sera également visitable, à l'instar de l'île de Guarma présente dans Red Dead Redemption 2

La superficie totale de la carte serait moins grande que celle de RDR 2, mais bien plus dense avec de nombreuses villes

Rockstar aurait mis l'accent sur les effets météorologiques, qui auront un impact concret sur le gameplay (tenue de route, couverture du bruit grâce à l'orage, etc.)

Certaines missions se dérouleraient à Liberty City, ville dans laquelle l'intrigue de GTA 4 prend place

Informations relatives aux mécaniques de gameplay

De nombreuses activités sportives seraient disponibles, parmi le surf, le windsurf ou encore le roller derby

Les PNJ bénéficieraient d'une intelligence artificielle bien plus évoluée et plus naturelle

Les impacts des armes à feu, des armes blanches et des explosifs seront localisés, et les corps pourront être démembrés ou afficher des blessures graves

ou afficher des blessures graves Le niveau de nudité serait similaire à celui de Cyberpunk 2077

Il sera possible de modifier son apparence corporelle , comme le proposait GTA San Andreas

, comme le proposait GTA San Andreas Les PNJ pourront réagir spontanément à votre apparence

Le jeu se déroulant sur plusieurs années, les voitures et les technologies présentes seront amenées à évoluer . Certains véhicules seront à la mode durant une partie du jeu, et considérés comme désuets à d'autres moments

. Certains véhicules seront à la mode durant une partie du jeu, et considérés comme désuets à d'autres moments La mafia aura une influence notable dans le scénario du jeu

Le mode Online du jeu abandonnerait les côtés fantasques de GTA Online au profit de plus réalisme

La version PS5 du jeu profitera des apports de la DualSense. Le retour haptique et les gâchettes adaptatives seront pleinement exploités dans le titre

La progression du joueur serait moins dirigiste qu'à l'accoutumée, avec la possibilité d'enchaîner les missions comme on le souhaite

Rockstar aurait choisi de reprendre la structure sous formes de chapitres éprouvée sur Red Dead Redemption 2

Informations relatives au scénario

Le joueur serait amené à rencontrer Ken Rosenberg, personnage bien connu des fans de GTA Vice City

Certains personnages clés de Liberty City serait également évoqué dans le scénario et le groupe de musique des Love Fist, croisé dans GTA Vice City, sera amené à vous fournir plusieurs missions secondaires

Le personnage principal du jeu serait un homme blanc, immigré italien élevé aux États-Unis. Notez que cette information rentre en contradiction avec de récentes révélations, selon lesquelles il sera possible de choisir d'incarner une femme

Dan Hauser, cofondateur de la saga et de Rockstar, n'aurait que très peu participer à l'écriture du jeu

Vous en conviendrez, certains informations paraissent plausibles, tandis que d'autres prêtent à sourire. Quoi qu'il en soit, il conviendra d'attendre des informations officielles de la part de Rockstar avant de considérer quoi que ce soit comme acquis. Il faudra faire preuve de patience.

Source : Reddit