Resident Evil Village dévoile son bestiaire dans un nouveau trailer

Resident Evil Village se dévoile davantage avant le nouveau Showcase de Capcom. Le studio, par le biais du magazine GameInformer, vient de révéler des images inédites du titre. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur le bestiaire du jeu, à commencer par ces loups-garous plutôt effrayants.

Si comme nous, vous attendez Resident Evil Village avec une grande impatience, vous devez savoir que Capcom nous réserve de nombreuses surprises ce vendredi 16 avril 2021 via un nouveau Showcase. Après avoir révélé la carte et un nouvel ennemi mystérieux, le développeur japonais vient de dévoiler des images inédites du titre, via le magasine GameInformer.

En effet, le média spécialisé dédie son numéro d'avril 2021 au dernier opus de la célèbre saga horrifique. À cette occasion, le magazine américain a eu la bénédiction de Capcom pour diffuser un nouveau trailer, dans lequel on peut voir quelques extraits de gameplay inédit. Si certaines des images qui composent cette bande-annonce ont déjà été diffusées auparavant, on remarque également des passages inédits au sein du fameux village.

Des loups-garous et des armes

L'occasion pour les joueurs de voir en action l'un des nouveaux ennemis de cet épisode, à savoir les loups-garous ! Teasé dans le premier trailer du jeu, nous n'avions pas eu encore la chance de voir les lycanthropes à l'œuvre. Autant dire qu'ils s'annoncent coriaces, les balles n'ayant visiblement pas vraiment d'impact sur eux. Peut-être faudra-t-il faire appel à des balles en argent comme le veut la légende. Dans tous les cas, il faudra les garder à distance. Une fois au corps-à-corps, l'issue s'annonce… fatale, disons.

Hormis les loups-garous, on peut également apercevoir certaines armes que le joueur pourra utiliser contre les créatures de Lady Dimestrescu. Vers 0:27, on remarque que le joueur est en possession d'une arme de poing équipé d'un compensateur de tir, ce qui laisse entendre qu'il sera possible d'améliorer son arsenal avec des accessoires divers. Et à 0:59, vous pourrez même apercevoir l'espace de quelques instants un fusil de sniper dans les mains d'Ethan Winters.

Ne reste plus maintenant qu'à attendre le showcase de Capcom dédié à Resident Evil Village qui se tiendra ce vendredi 16 avril 2021 à minuit, heure de Paris. Capcom promet évidemment du nouveau gameplay, et peut-être que l'évènement s'accompagnera du déploiement de la seconde démo jouable pour le titre. Une première démo intitulée Maiden est d'ores et déjà disponible en exclusivité sur PS5.

