GTA 6 : Rockstar travaille sur des PNJ enfin plus intelligents

GTA 6 pourrait-il proposer une révolution dans la manière de gérer ses personnages non joueurs (PNJ) ? Un brevet récemment déposé par Rockstar va dans ce sens. Il décrit une nouvelle manière de gérer les habitants d'une ville virtuelle dans un jeu, rendant par exemple leurs déplacements plus réalistes.

Cela fait maintenant huit ans que GTA 5 est sorti et le monde attend toujours l’arrivée d’un sixième épisode. Rockstar Games reste mutique sur ce sujet et nous devons nous contenter de rumeurs plus ou moins crédibles. Toutefois, il y a quelque chose qui ne trompe pas : les brevets. Il y a peu, le studio en a déposé un auprès de l'USPTO, bureau américain des brevets. Il a bien entendu été repéré et décortiqué par des fans. Il concerne le comportement des personnages non joueurs (PNJ), les habitants des villes virtuelles du jeu.

Ce brevet, nommé “System and method of virtual navigation in a gaming environment”, ne cite pas directement GTA 6. Néanmoins, il explique le développement d’une technologie concernant l’IA des PNJ pour un futur jeu, notamment sur la conduite de véhicules.

Créer un monde plus vivant

Le but est de créer le monde le plus réaliste possible en permettant aux personnages virtuels de faire des actions plus complexes, et ce sans être limité par la machine de développement. Par exemple, les PNJ seront capables de s’adapter au trafic. Ils pourront apprécier les distances, gérer la manière dont ils freinent ou accélèrent pour prendre une sortie d’autoroute. Une chose qui est encore très mécanique dans GTA 5, mais qui deviendrait très naturelle avec ce brevet, rendant ainsi l’univers plus réaliste. On pourrait s’attendre à des PNJ ayant leurs propres caractéristiques, et ainsi à un monde plus peuplé. On devrait même pouvoir suivre un habitant allant d'un endroit à l'autre de la carte et observer son petit train train quotidien.

A lire aussi – GTA 6 : date de sortie, prix, plateformes… toutes les infos

Le comportement de ces personnages a toujours été la clé pour rendre un monde ouvert plus vivant. On se souvient par exemple qu’un jalon important avait été franchi avec The Elder Scrolls IV Oblivion en 2006. A l’époque, le moteur Radiant IA donnait un but à chaque PNJ de l’univers. Il leur donnait des routines précises et on pouvait les observer travailler de telle à telle heure, s'arrêter pour manger et les voir aller se coucher à la tombée de la nuit. S’il est trop tôt pour parler de révolution de la sorte en ce qui concerne le brevet de Rockstar, l’intention est là. Sans cet aspect IA, un monde ouvert paraît tout de suite artificiel, les PNJ errant sans but sur la carte. C’est le cas dans Cyberpunk 2077.

Enfin, dernier point du brevet, ce système d’IA devrait s'appuyer sur un serveur dédié, ce qui implique que le jeu utiliserait un aspect online, même dans le solo. Reste à savoir comment la chose sera appliquée en pleine partie. On peut imaginer une convergence entre le solo et le multijoueur. Une chose logique, étant donné que cet aspect est désormais très important pour le studio, qui mise encore beaucoup sur GTA Online et Red Dead Online.

GTA 6, pas pressé de sortir

Jamais les fans de GTA n’auront attendu si longtemps entre deux épisodes. GTA 5 est sorti il y a maintenant huit ans, mais continue à faire recette. Il s’est vendu à 135 millions d’exemplaires, ce qui en fait le jeu le plus rentable de l’histoire, et c’est encore loin d’être terminé.

En effet, le titre continue à attirer des joueurs grâce à son online. Récemment, une nouvelle île a été inclue pour la première fois depuis la sortie -Cayo Perico- ce qui a renouvelé l’intérêt. GTA V sortira aussi cette année sur PS5 et Xbox Series X dans une version revue graphiquement pour profiter au mieux des nouvelles technologies. GTA 6 peut donc encore attendre, Rockstar n’étant pas près de tuer la poule aux œufs d’or. Dans tous les cas, ce brevet montre que le studio réfléchit déjà aux innovations que pourrait apporter ce futur épisode, qui n’a pas été annoncé officiellement, on le rappelle.