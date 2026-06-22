GTA 6 : non, cette fuite ne prouve pas que le jeu coûtera 90 €, le mystère reste total

Ce week-end, une fuite concernant GTA 6 a secoué Internet. Après l'annonce de l'ouverture des précommandes, certains ont remarqué que le site portugais de la FNAC a commencé à afficher des prix pour le jeu. Mais tout porte à croire que ces derniers ne sont pas les bons. On vous explique.

GTA 6 personnages
Crédits : Rockstar Games

C'était déjà n'importe quoi il y a deux ans quand la moindre information à propos de GTA 6 circulait sur les réseaux sociaux. Autant dire que les choses ne se sont pas vraiment arrangées lorsque Rockstar a annoncé que les précommandes pour son jeu mastodonte ouvriront ce jeudi 25 juin. En plus de permettre à ce qui s'élèvera certainement à plusieurs millions de joueurs de mettre la main sur le titre en avance, les précommandes répondront enfin à la sempiternelle question qui torture tous les esprits depuis des années : combien coûtera GTA 6 ?

On a d'abord cru que le jeu serait le premier de l'histoire de l'industrie à dépasser la barre de 80 €, avant que Nintendo ne lui coupe l'herbe sous le pied avec son Mario Kart World. Certains analystes ont ensuite affirmé haut et fort que GTA 6 pourrait très bien coûter 100 € car, après tout, comme le dit lui-même le patron de Take-Two, les joueurs en auraient pour leur argent. Forcément, de petits malins ont donc voulu obtenir l'information en or avant tout le monde.

Rien ne dit que GTA 5 coûtera 90 € malgré les rumeurs

Et pendant, ces derniers ont cru l'avoir trouvé. En effet, le site portugais de la FNAC aurait mis en ligne en avance le prix des quatre éditions de GTA 6 (contre les 3 précédemment prévues par les fuites). Sous leurs noms de code respectifs, celles-ci s'affichent aux prix suivants :

  • 89,99 € pour l'édition standard
  • 109,99 € pour l'édition deluxe
  • 129,99 € pour l'édition premium
  • 199,99 € pour l'édition collector

Sur le même sujet — Vous attendez impatiemment GTA 6 ? Cette erreur pourrait vous coûter très cher

Seulement voilà, tout porte à croire qu'il s'agit là de placeholders en attendant les véritables prix annoncés par Rockstar. C'est en tout cas la théorie avancée par le très réputé leaker
billbil-kun, qui souligne un couac dans cette rumeur pourtant si bien ficelée. Les numéros de série des produits mis en ligne ne respectent pas la nomenclature habituelle des jeux Rockstar. Il est donc très probable que la FNAC ait simplement sélectionné ces tarifs au hasard, faute de mieux. Allez, courage, plus que quelques jours à attendre.


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