GTA 6 : Rockstar réalise le rêve d’un enfant en lui laissant jouer en avance au jeu

Un enfant atteint d'un cancer en stade terminal a pu mettre la main sur GTA 6, grâce à la demande d'un membre de sa famille. Ce dernier a fait appel à la générosité de Rockstar pour que l'enfant puisse enfin de voir de ses propres yeux le jeu qu'il attendait depuis des années.

À ce stade, il n'est pas très risqué d'avancer qu'à peu près la Terre entière attend GTA 6. En revanche, il va falloir attendre encore un peu. C'est en novembre dernier que Rocktar nous a donné pour la première fois des nouvelles de son jeu, en annonçant que sa date de sortie était une nouvelle fois repoussée à novembre 2026. Si cette nouvelle n'a pas été goût de tout le monde, elle était beaucoup plus dramatique pour un certain joueur, fan de longue date de la série.

Dans une publication sur LinkedIn, Anthony Armstrong, développeur chez Ubisoft Toronto, explique qu'un enfant de sa famille venait tout juste de recevoir “la pire nouvelle possible”. Ce dernier souffre en effet d'un cancer en phase terminale, ne lui laissant plus que quelques mois à vivre. “Il ne sera peut-être pas là assez longtemps pour assister au lancement de GTA 6”, écrit Anthony Armstrong. “Dans le meilleur des cas, il nous quittera le mois même de la sortie du jeu.”

Cet enfant a pu réaliser son rêve en jouant à GTA 6 avant sa sortie

Anthony Armstrong a alors demandé à ses contacts chez Rockstar s'il serait possible d'obtenir une version de test de GTA 6 pour que l'enfant puisse réaliser son rêve et jouer au jeu avant sa sortie. “Je comprends tout à fait la nécessité de garder le secret à ce stade du développement, donc au minimum, un accord de confidentialité est probablement nécessaire”, précise celui-ci. Et, effectivement, quelques semaines plus tard, le développeur a apporté des nouvelles de la procédure.

Anthony Armstrong est ainsi entré en contact avec Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, la maison-mère de Rockstar, et affirme avoir reçu “de très bonnes nouvelles”. Il conclut son message en précisant qu'il ne peut malheureusement pas en dire plus, ce qui confirme que l'enfant a pu mettre les mains sur GTA 6. On espère que ce petit cadeau l'a aidé à affronter cette terrible épreuve.