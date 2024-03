GTA 6 : la date de sortie se précise grâce à une offre d’emploi ?

Et si GTA 6 sortait plus tôt que prévu ? Une offre d'emploi publiée sur le site de Rockstar laisserait un indice permettant de préciser quand le jeu sortira en 2025. On vous dit tout.



Aux yeux du grand public, l'histoire de GTA 6 démarre en 2022 quand près d'une centaine de vidéos de gameplay sont piratées puis diffusées en ligne. Un énorme coup dur pour Rockstar Games, même si les fans qui attendent depuis 10 ans la suite de la célèbre série sont plutôt contents de constater que le développement est en bonne voie. Depuis, mis à part les frasques judiciaires concernant le hacker à l'origine des fuites, force est de constater que l'on n'avait plus grand chose à se mettre sous la dent. Puis est arrivé le 5 décembre 2023.

Ce jour-là, Rockstar dévoile enfin le premier trailer de GTA 6. Il dure environ 1 minute 30 pendant lesquelles on prend plaisir à repérer ce qui nous montre à quoi on pourra s'attendre une fois le jeu disponible. La fin révèle ce que tout le monde attendait, mais sans la précision souhaitée par les joueurs : GTA 6 sortira en 2025. Pas de mois, de trimestre ou de fourchette. En attendant, il ne reste plus qu'à voir et revoir le trailer, quitte à s'attarder sur des détails sans importance avec la plus grande rigueur.

La sortie de GTA 6 se précise, une offre d'emploi donnerait un indice

Il n'empêche que c'est bien la date de sortie qui intéresse le plus désormais. Un rapport financier de Take-Two Interactive, la maison-mère de Rockstar Games, tombe et laisse penser que GTA 6 ne sortira pas avant la fin de l'année 2024. Mais si un autre indice revoyait cette échéance à la baisse ? Sur le site de Rockstar, on trouve une offre d'emploi pour un poste de testeur de traduction, en l’occurrence russe. Il s'agit globalement de vérifier cette dernière afin de “garantir que la qualité finale correspond à celle que nos utilisateurs attendent d'un produit Rockstar“.

Rien de particulier à ce niveau-là et le ou les jeux concerné(s) ne sont pas mentionnés. Mais on voit qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée de 12 mois. À part GTA 6, on ne connaît pas d'autres projets nécessitant un an de travail. Et surtout, Rockstar semble sûr de ne pas avoir besoin des services d'un testeur de traduction russe passé ce délai. En extrapolant, cela peut vouloir dire que GTA 6 sortirait en mars 2025, ou assez proche de cette date. Plus qu'à espérer que l'avenir confirme cette hypothèse.