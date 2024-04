Le jeu vidéo le plus difficile de tous les temps n’est pas celui que vous croyez, cette étude le prouve

Si le jeu vidéo n’est aujourd’hui plus seulement histoire de challenge, certains joueurs continuent de chercher des expériences toujours plus difficiles. Aussi, en regroupant les notes attribuées par les joueurs sur le site GameFAQs, il est possible de déterminer quels jeux vont vous faire passer le plus mauvais quart d’heure. Et non, il n’y a pas Elden Ring dans le classement.

Le jeu vidéo est aujourd’hui si vaste qu’il attire des typologies de joueurs incroyablement diverses. Il se peut que vous soyez plutôt intéressé par les histoires qu’il raconte et que vous vous tourniez donc vers des expériences narratives. Peut-être au contraire préférez-vous jouer entre amis à des jeux multijoueurs, qu’ils soient compétitifs ou non. Peut-être, enfin, cherchez-vous à vous dépasser, en relevant des défis que vous pensiez insurmontables.

Si vous faites partie de ce dernier groupe, vous avez sûrement arpenté les catalogues de Steam et de consoliers à la recherche de jeux qui vous mettront à l’épreuve. Vous êtes certainement déjà tombé sur les titres de From Software, comme les Dark Souls ou dernièrement Elden Ring, unanimement considéré comme des jeux difficiles. Mais de là à être les plus difficiles ? Pas si vite. En effet, les joueurs ont déjà élu les jeux les plus durs de tous les temps, et un seul From Software est présent dans le top 10.

Sur le même sujet — Jouer au jeu vidéo pour trouver un travail, c’est l’idée de cette mission locale

Voici le top 10 des jeux vidéo les plus difficiles de tous les temps

Sur le site GameFAQs, il est en effet possible d’attribuer une note de difficulté aux jeux, allant de 0 à 5. Plus un jeu se rapproche de la note maximale, plus le défi sera corsé. Sans plus attendre, voici donc ce fameux top 10 :

Ghosts ‘n Goblins (4,76) Battletoads (4,67) Super Mario Bros : The Lost Levels (4,64) Super Ghouls ‘n Ghosts (4,63) Darkest Dungeon (4,61) Super Meat Boy (4,59) Ninja Gaiden (4,56) Sekiro: Shadows Die Twice (4,50) Ninja Gaiden III (4,43) F-Zero GX (4,35)

Ainsi, Sekiro : Shadows Die Twice est donc non seulement le seul From Software de ce classement, mais celui-ci est qui plus est relégué à la 8e place. Tout en haut du podium, on retrouve Ghosts “n Goblins, un jeu d’arcade en 1985 puis sur NES puis GameBoy. Aujourd’hui encore, le jeu doit sa renommée aux sueurs froides qu’il a données aux joueurs depuis près de 40 ans.

Les plus jeunes reconnaîtront sans doute Super Meat Boy, un autre jeu de plateforme hardcore par le créateur de Binding of Isaac qui a participé à lancer la vague indépendante actuelle, ou encore Darkest Dungeon, un rogue-lite difficile aussi bien par son gameplay intransigeant que par son ambiance plombante qui en a découragé plus d’un. De quoi vous occuper pendant de longues soirées.