Fallout : 2 jeux de la saga culte sont offerts sur Prime Gaming pour fêter le lancement de la série

À l’occasion de la sortie de la série événement Fallout, Prime Gaming offre dès aujourd’hui deux des jeux les plus populaires de la saga. Si vous êtes abonnés à Prime, vous pouvez donc réclamer gratuitement Fallout 3 et Fallout New Vegas, ou y jouer sur la plateforme Luna.

Hier, Prime Video a diffusé la première saison de Fallout, sa série adaptée de la saga de jeu vidéo. Celle-ci reprend l’univers développé par Black Isle Studios dans les années 1990, tout en reprenant de nombreux éléments ajoutés par Bethesda à partir du 3e opus. Todd Howard, game director sur Fallout 3, a par ailleurs participé à la création de la série — au même titre que Neil Druckmann avec l’adaptation de The Last of Us.

Bref, Fallout est sans aucun doute l’une des plus grosses sorties de l’année sur Prime Video, dont l’offre sérielle est encore loin d’égaler celle de la concurrence. Il faut donc marquer le coup, et c’est exactement ce qu’Amazon compte faire. Le hasard faisant bien les choses, il s’avère que la firme américaine dispose également d’un catalogue de jeu par abonnement, Prime Gaming. Sans surprise, les jeux Fallout y sont donc offerts ce mois-ci.

Fallout 3 et Fallout New Vegas sont gratuits ce mois-ci sur Prime Gaming

Pas tous, cependant. Il fallait s’y attendre, nous retrouvons dans le catalogue d’avril uniquement les jeux Fallout de l’ère Bethesda. En effet, deux jeux sont venus s’ajouter hier à la liste des jeux gratuits sur Pirme Gaming ce mois-ci : Fallout 3 et Fallout New Vegas. Rappelons au passage que ce dernier n’a pas été développé par Bethesda Games Studio, mais par Obsidian. Ce qui ne l’empêche pas d’être l’un des opus les plus appréciés de la série.

Voici donc la liste complète disponible sur Prime Gaming en avril 2024 :