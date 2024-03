Doom tourne (encore) sur un appareil insolite qui n’est pas du tout prévu pour ça

Dans la série “sur quoi allons-nous faire tourner Doom aujourd'hui ?”, voici une prouesse technique qui se rajoute à une liste d'appareils insolites déjà bien fournie.

Il y a des jeux vidéos qui sont extrêmement joués sur leur plateforme de sortie originale, comme Wii Sports premier du nom sur Nintendo Wii ou le Tetris de 1989 sur Game Boy. Et il y en a d'autres, bien que ne pouvant espérer rivaliser avec ces titres, qui peuvent se vanter d'être jouables sur à peu près n'importe quelle machine. Pas dans le sens où il existe une version PlayStation, une version Xbox et une version PC. Plutôt dans le sens : ça tournera sur un grille-pain de moment qu'il a un écran.

L'image n'est pas si exagérée que ça lorsque l'on parle de Doom, sorti en 1995 sur Super Nintendo. Cela fait des années que les bidouilleurs en tout genre s'amusent à trouver le moyen de lancer le jeu de tir à la première personne sur les appareils les plus saugrenus possibles. L'écran d'un vélo d'appartement, une calculatrice TI-83, une touche de clavier, le bloc-notes de Windows… Tout est bon pour se lancer dans la chasse aux Cacodémons à grand renfort de fusil à pompe. Après un peu de bricolage, le YouTuber Aaron Christophel allonge la liste.

Doom peut vraiment fonctionner sur tout et n'importe quoi

Sur quoi le “hacker d'appareil” a-t-il réussi à lancer Doom ? Sa brosse à dents. Plus précisément sur un Planck Mini de la marque Evowera, une brosse à dents connectée dotée d'un écran couleur, du Wi-Fi et même d'une application qui vous donne des astuces et surveille que votre brossage est bien réalisé. En utilisant sa fonctionnalité de mise à jour OTA (over-the-air), Aaron Christophel a réussi à installer un firmware maison sur le microcontrôleur de l'appareil, un ESP32-C3, à partir d'une plateforme de développement ESP32.

Lire aussi – Doom a 30 ans, devinez sur quelles machines il arrive à tourner

Le résultat est visible dans la vidéo ci-dessous. Le jeu est parfaitement fonctionnel, même si les mouvements sont gérés par une souris connectée en Bluetooth qu'il faut l'avancer ou reculer pour que le Doom Guy fasse de même. Pas très pratique, mais le but n'est pas non plus d'arriver au générique de fin.