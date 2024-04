Ubisoft supprime un jeu de la bibliothèque des joueurs sans leur accord, rien ne vous appartient

Une controverse est en train de naître autour des droits de propriété des jeux vidéo après que de nombreuses informations aient fait surface selon lesquelles Ubisoft a révoqué à un jeu pour certains joueurs qui l'avaient acheté auparavant.

Ubisoft semble avoir supprimé The Crew de la bibliothèque personnelle des joueurs. Cela fait suite à la fermeture par Ubisoft des serveurs en ligne de The Crew le 31 mars 2024, rendant le jeu injouable à cause de son fonctionnement « toujours en ligne ». Si les fermetures de serveurs pour les jeux vieillissants sont malheureusement monnaie courante, les joueurs s'insurgent contre le fait qu'Ubisoft aille plus loin et supprime carrément The Crew de leurs bibliothèques de jeux sur la plateforme Ubisoft Connect.

Bien que l'ampleur des suppressions ne soit pas claire, la situation a relancé un débat animé sur l'idée fausse selon laquelle nous “possédons” réellement les jeux vidéo numériques, les films, la musique et les autres médias que nous avons achetés. En apparence, nous ne faisons que payer une licence pour accéder à ces divertissements distribués numériquement.

Ubisoft bloque totalement l’accès à son jeu The Crew

Les critiques soutiennent qu'en révoquant l'accès aux fichiers de The Crew, Ubisoft vole effectivement un produit à des clients payants. Ils affirment également que cette décision entrave les efforts légaux déployés par les conservateurs de jeux pour réactiver les fonctionnalités en ligne de titres abandonnés tels que The Crew par l'intermédiaire de serveurs privés issus de la rétro-ingénierie.

Cette débâcle fait suite aux déclarations controversées d'Ubisoft au sujet de la propriété des jeux numériques au début de l'année, ce qui a renforcé la méfiance des consommateurs. Un directeur d'Ubisoft a affirmé que les joueurs ne possédaient pas réellement leurs jeux numériques et a comparé l'accès à la bibliothèque à la location de vidéos dans des magasins tels que Blockbuster, un point de vue qui n'a pas été bien accueilli.

Bien qu'Ubisoft ait offert des remboursements à tous ceux qui ont acheté The Crew récemment avant la fermeture, il semble qu'aucun remboursement ne soit offert rétroactivement à ceux qui ont acheté le jeu il y a plusieurs années et qui se retrouvent aujourd'hui avec un jeu supprimé.

D'un point de vue pratique, The Crew est de toute façon actuellement injouable sans ses serveurs. Mais le principe selon lequel des entreprises pourraient pénétrer dans les bibliothèques des utilisateurs et supprimer des produits crée un précédent inquiétant, surtout que de plus en plus de jeux reprennent le même système « always-online » de The Crew.