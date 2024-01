GTA 6 : un fan analyse en profondeur ce détail du trailer que personne n’a vu

Une personne particulièrement observatrice, et qui possède sûrement pas mal de temps libre, a publié une longue étude pour répondre à une question que personne ne s'est posé avant lui sur le trailer de GTA 6.



Depuis le temps que les joueurs attendent GTA 6, suite de la célèbre série de jeux vidéo de Rockstar Games, la moindre petite image, la moindre seconde de vidéo est bonne à prendre. En excluant bien sûr l'énorme piratage ayant révélé 90 séquences de gameplay du jeu en 2022. Après des années d'attente, le studio a enfin publié le premier trailer officiel de GTA 6. Lui aussi en avance sur la date prévue, la faute au fils d'un développeur. Tout le monde s'en donne à cœur joie pour décortiquer les quelques 1 minute 30 de vidéo pour en remarquer tous les petits détails importants.

Pourtant, nous confessons humblement être passés à côté d'un passage en apparence insignifiant. Mais grâce à l'internaute répondant au pseudonyme de ficerc sur le site communautaire Reddit, une question qui brûle les lèvres de tous a enfin une réponse : quel est l'indice de protection de la crème solaire en spray qu'un homme utilise sur une femme en maillot de bain à 21 secondes du trailer ? Bon d'accord, on ne s'est pas du tout posé la question, et vous n'ont plus très sûrement.

Un fan de GTA publie un essai exhaustif sur un détail insignifiant du trailer de GTA6

L'étude publiée par ficerc est extrêmement détaillée. Le sujet est très sérieux et il ne s'agit pas de donner des chiffres au hasard sans base scientifique. D'abord, il convient de déterminer le teint de peau du personnage qui reçoit la crème solaire. Pour cela, plusieurs méthodes et référentiels ont été utilisées comme l'échelle chromatique de Von Luschan. Il faut aussi savoir combien de temps la personne s'expose. En utilisant des cartes de l'endroit et la position des ombres, ficerc a pu calculer la durée ensoleillement maximale possible le jour de la “prise de vue” virtuelle.

Au final, tous ces éléments, et d'autres, permettent d'affirmer que l'indice de protection de la crème en spray est compris entre 8 et 14. Faites ce que vous voulez de cette information. Évidemment, tout cela est à prendre comme une plaisanterie élaborée. Si vous en avez le temps, lisez le post de ficerc (en anglais uniquement). Il est étonnamment intéressante.