Ce jeu aux critiques élogieuses dépasse les meilleures exclusivités PS5 sur Metacritic

Un nouveau jeu vient de chambouler le classement des meilleurs jeux de l'année sur Metacritic, le célèbre site d'agrégation d'avis. Il a même réussi à faire mieux que certains des titres les plus ambitieux de cette année.

Le classement des meilleurs jeux sur Metacritic n’est désormais plus dominé par des exclusivités PS5. Un nouveau jeu vient presque d’atteindre le sommet. Nommé Balatro, ce jeu de poker roguelike deck builder qui a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques et des joueurs. Balatro s'est hissé à la deuxième place du classement, dépassant The Last of Us Part II Remastered, une exclusivité PS5 qui occupait précédemment cette place.

Le seul jeu qui reste devant Balatro est Final Fantasy 7 Rebirth, une autre exclusivité PS5 qui affiche un score de 92 sur Metacritic, soit deux points de plus que les 90 de Balatro. Cependant, le score de Balatro est basé sur la version PC du jeu, qui compte le plus grand nombre de critiques parmi toutes les plateformes. Si l'on prend en compte les scores des autres versions du jeu, Balatro pourrait en fait avoir un score moyen plus élevé que Final Fantasy 7 Rebirth.

Balatro pourrait surpasser Final Fantasy 7 Rebirth sur Metacritic

Balatro est disponible sur PC, Xbox Series X|S, PS5 et Nintendo Switch. La version Xbox Series X|S obtient le score le plus élevé avec 95, suivie de la version PS5 avec 91, et de la version Nintendo Switch avec 88. Les quatre versions nous donnent donc une moyenne de 91 points, ce qui est légèrement moins que les 92 points de Final Fantasy 7 Rebirth.

Cependant, Metacritic attribue à chaque jeu la note de sa version la plus critiquée, ici la version PC. Pourtant, on retrouve bien un score beaucoup plus élevé sur Xbox Series, ce qui pourrait éventuellement faire de lui le jeu le mieux noté du moment.

Balatro est le premier jeu de LocalThunk, un nouveau développeur indépendant qui en a impressionné plus d'un avec son gameplay innovant et addictif. Le jeu est publié par Playstack, un éditeur qui s'est fait un nom avec des titres tels que The Case of the Golden Idol et Mortal Shell. Le titre combine des éléments de poker et de roguelike d'une manière unique. Le jeu met les joueurs au défi de créer des mains de poker puissantes à l'aide de cartes Joker spéciales qui ont des effets et des capacités différents.

Le plus intéressant, c’est que le titre ne coute que 15 dollars. Le temps de jeu minimum est de cinq heures, mais la plupart des joueurs y passeront beaucoup plus de temps. Pour les complétistes, le jeu peut prendre jusqu'à 100 heures.