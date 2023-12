GTA 5 entièrement piraté, le code source révèle tous les secrets de Rockstar

Le code source de Grand Theft Auto 5 aurait fait l'objet d'une fuite à la veille de Noël, provoquant probablement un vent de panique chez Rockstar, qui avait tant bien que mal protégé son jeu pendant plus d’une dizaine d’années.

Rockstar n’a vraisemblablement pas fêté Noël dans les meilleures conditions, puisque des pirates ont divulgué le code source de GTA 5 par le biais de divers canaux, notamment Discord, un site du dark web et un canal Telegram précédemment utilisé par les pirates pour diffuser les données volées de Rockstar.

Cet incident survient un peu plus d'un an après que les célèbres hackers de Lapsus$ ont infiltré Rockstar Games, pillant au passage les données de l'entreprise. Phil, le propriétaire du canal consacré à GTA sur Telegram, a posté des liens vers le code source volé, accompagnés d'une capture d'écran montrant l'un des dossiers.

Les fichiers ont été volés lors du piratage de Rockstar en 2022

L’admin du groupe a profité de cette fuite pour rendre hommage à Arion Kurtaj, un membre du groupe de pirates Lapsus$ qui opérait sous le pseudonyme de “teapotuberhacker”. Pour rappel, ce pirate de 18 ans s’est fait connaître en divulguant des vidéos volées du développement de GTA 6 l’année dernière. Récemment, un juge britannique l'a condamné à un séjour hospitalier d'une durée indéterminée pour son implication dans les piratages de Rockstar et d'Uber.

Lors de l'intrusion de Lapsus$ dans Rockstar Games en 2022, le groupe de pirates s'est infiltré dans le serveur Slack interne de l'entreprise et dans le wiki Confluence. Au cours de cet incident, les hackers ont affirmé avoir réussi à obtenir le code source de GTA 5 et GTA 6, ainsi que des éléments connexes.

Depuis sa publication sur le Web il y a quelques jours, plusieurs personnes ont pu analyser les fichiers qui ont été dévoilés, et se sont aperçus que ceux-ci contenaient des informations secrètes que Rockstar n’a jamais dévoilé publiquement.

Le code source de GTA 5 dévoile tous les secrets du jeu

Comme le détaille par exemple Anis Ayari sur X, il s’agirait d’un énorme fichier de 9 Go, mais les pirates auraient en réalité réussi à mettre la main sur pas moins de 200 Go de données. Il est donc probable que nous en apprenions davantage au cours des prochaines semaines.

Parmi les fichiers déjà disponibles, on retrouverait notamment le code source quasi complet de GTA 5, mais il ne serait pas possible de lancer le jeu, car certains fichiers seraient manquants. La fuite nous apprend notamment l’existence de pas moins de 8 DLC de GTA 5 qui n’ont jamais vu le jour, Rockstar préférant finalement se concentrer sur le développement de GTA Online :

SP Assassination Pack

SP Manhunt Pack

SP Norman Pack

Agent Trevor

Relationship Pack

Enterprise Pack

Prologue DLC

LibertyV DLC

Ces DLC étaient vraisemblablement dédiés à Michael, Franklin et Trevor, les protagonistes de GTA 5, et auraient eu pour but de donner plus de profondeur aux personnages. Le dernier DLC, LibertyV, aurait également dû nous faire retourner à Liberty City.

Le dossier contiendrait également des références à un GTA 3 V2 (TOKYO) sur PS2, une ancienne carte de GTA 5, un fichier dédié à GTA 6 mais également des références à des jeux Rockstar qui n’ont jamais vu le jour. Parmi eux, un Midnight Club 5, un jeu nommé « Jimmy » et un Bully 2, la suite directe de Bully 1.

Enfin, pour ne rien arranger, le dossier volé contiendrait aussi des informations personnes de pas moins de 1158 employés de Rockstar Games, dont notamment leurs adresses e-mail. Insomniac Games ne semble donc pas être le seul à devoir faire face à une fuite massive en cette période de fin d’année. Il reste maintenant à savoir quel impact aura la divulgation du code source de GTA 5 sur le mode Online.

Source : DFintelligence