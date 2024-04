EA Play augmente ses prix, la facture va faire mal au portefeuille

EA a annoncé une première augmentation des prix dans l’histoire de son service par abonnement. S’il fallait s’y attendre, les nouveaux tarifs font froid dans le dos. En effet, il faudra compter environ 20 € de plus par an pour chaque formule.

Quand on pense catalogue de jeux vidéo par abonnement, on pense généralement au Xbox Game Pass. Mais la formule de Microsoft n’est pas la seule sur le marché. Sony l’a notamment rejoint avec son PlayStation Plus, qui fonctionne peu ou prou de la même manière. Certains éditeurs y vont même de leur propre abonnement, comme Ubisoft avec son service Ubisoft+. Sur le même principe, EA propose également EA Play, un abonnement donnant accès à tous ses jeux en échange de quelques euros par mois.

Or, tout ce beau monde a augmenté ses prix au cours des derniers mois. Le Xbox Game Pass et le PlayStation s’y sont résolus en premier, tandis qu’Ubisoft a annoncé la nouvelle en dernier. Autant dire que l’on ne s’attendait pas à ce qu’EA fasse exception à la règle. On ne s’est pas trompé. L’éditeur a fini par annonce la nouvelle hier : les prix de ses formules par abonnement vont augmenter à partir du 10 mai prochain. Et comme prévu, la facture est plutôt salée.

EA Play va devenir beaucoup plus cher à partir du 10 mai

Voici donc les nouveaux prix d’EA Play qui s’appliqueront à partir du 10 mai prochain :

EA Play standard : 5,99 € par mois/39,99 € par an (contre 3,99 € par mois et 24,99 € par an)

5,99 € par mois/39,99 € par an (contre 3,99 € par mois et 24,99 € par an) EA Play Pro : 16,99 € par mois/119,99 € par an (contre 14,99 € par mois et 99,99 € par an)

EA a donc fait grimper la facture de 15 € et 20 € sur ses deux formules à l’année, ce qui est loin d’être négligeable. On notera tout de même l’offre reste relativement intéressante par rapport à la concurrence. À titre de comparaison, Ubisoft+ coûte 7,99 €/mois et 17,99 €/mois sur ses deux formules. Le Xbox Game Pass et le PlayStation Plus coûtent plus cher, mais leur catalogue est bien plus fourni et plus souvent mis à jour.

Enfin, notons que cette augmentation prendra effet le 10 mai prochain pour les joueurs déjà abonnés, mais que les nouveaux tarifs sont d’ores et déjà en vigueur si vous souscrivez à un abonnement dès aujourd’hui. Si vous hésitez, n’oubliez pas qu’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate vous donne également accès à la formule EA Play standard, ce qui être bien plus intéressant.