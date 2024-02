GTA 6 : le jeu arrivera plus tard que nous l’espérions, Rockstar va prendre son temps

Grand Theft Auto VI de Rockstar, la suite très attendue du best-seller GTA V, pourrait ne pas arriver sur les étals avant la fin de l’année 2025, selon un nouveau rapport de Take-Two Interactive, la société mère de Rockstar Games.

Take-Two a dévoilé la première bande-annonce de GTA 6 il y a quelques mois et a confirmé que le jeu devait être lancé en 2025. Cependant, il n'a pas précisé la date de sortie au cours de cette année. Sur la base des précédentes perspectives financières de Take-Two, qui prévoyaient un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars pour l'année fiscale se terminant en mars 2025.

De nombreux fans ont alors supposé que GTA 6 serait lancé au cours du premier trimestre de cette année-là, car il constituerait un important moteur de ventes. Cependant, un nouveau rapport suggère que Take-Two a revu à la baisse ses prévisions de revenus pour l'année fiscale à venir, ce qui pourrait indiquer que GTA 6 est repoussé en interne.

Rockstar vise désormais fin 2025 pour GTA 6

Take-Two a récemment revu ses perspectives financières et ne prévoit plus que 7 milliards de dollars de revenus pour la même année fiscale. Cela pourrait signifier que le lancement de GTA 6 n'est plus prévu pour le premier trimestre 2025, et qu'il pourrait être reporté à une date ultérieure.

Évidemment, Rockstar ne s’est jamais engagé sur une date précise, mais cela pourrait refléter une décision interne visant à donner au jeu plus de temps pour le développement. En sortant le jeu fin 2025, Rockstar aura quelques mois supplémentaires pour peaufiner les derniers détails et s'assurer que tout est prêt pour le lancement. On espère également que les bugs ne seront pas trop nombreux.

Comme les opus précédents, GTA 6 devrait être un jeu de grande envergure, avec un monde ouvert gigantesque, plusieurs protagonistes, et des graphismes à la pointe de la technologie. Le jeu est en cours de développement pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S, et sera disponible sur PC plus tard, comme Rockstar le fait habituellement avec ses jeux. Le jeu sera également doté d'une nouvelle version du Rockstar Advanced Game Engine (RAGE), qui permettra d'obtenir des effets physiques, des éclairages et une IA plus réalistes.