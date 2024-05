iPhone 14 Plus : le smartphone Apple tombe à son prix le plus bas

L'iPhone 14 Plus devient accessible en termes de tarif ! Chez Amazon, le smartphone Apple bénéficie d'une réduction de 200 euros par rapport à son prix de vente conseillé. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à lire dans la suite de l'article.

Plein d'atouts, mais vaut-il vraiment le coup ? Test de l'iPhone 14 Plus.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après le bon plan sur l'iPhone 15 Pro, voici un deal intéressant sur un autre iPhone. En cette période printanière, Amazon France effectue une remise immédiate de 200 euros sur l'iPhone 14 Plus. Grâce à cette réduction, le smartphone Apple disponible dans sa version 128 Go passe ainsi de 969 euros à 769 euros. Il s'agit tout simplement du prix le plus bas du moment ! Pour information, le téléphone de la marque à la Pomme est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Du côté des points forts, l'iPhone 14 Plus est doté d’un écran Super Retina XDR de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 60 Hz et une définition de 2778 x 1284 pixels. Le smartphone de la firme de Cupertino est aussi équipé du processeur Apple A15 Bionic, d'une batterie Li-Ion de 4323 mAh, du système d'exploitation iOS 16, d'une mémoire vive de 6 Go, d'un double appareil photo 12 MP (Ultra Wide, Main) et d'une caméra TrueDepth de 12 MP. Quant à la connectivité, on retrouve notamment la norme Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, le Bluetooth 5.3, le GPS, le NFC et un port Lightning. Pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez consulter notre article associé au test de l'iPhone 14 Plus.