Gran Turismo 7 reçoit la pire note de l’Histoire pour une exclusivité PS5 sur Metacritic

C’est la dégringolade pour Gran Turismo 7, dont la note continue de chuter sur Metacritic. À ce jour, celle-ci est de 1,7/10, un chiffre catastrophique puisqu’il s’agit de la note la plus basse jamais donnée à un jeu PlayStation first party. Les joueurs reprochent, en grande majorité, le modèle économique du titre qui repose désormais sur les microtransactions.

Bien qu’il ne soit pas dénué de défauts, Gran Turismo 7 avait pourtant tout pour briller. Des graphismes à la pointe de la PS5, des sensations de conduite inégalées, une précision dans les mouvements à couper le souffle, bref, le jeu aurait pu être un grand jeu. S’il n’avait pas planté un couteau dans le dos des joueurs. En effet, il y a une chose que Polyphony Digital a visiblement omis de mentionner durant sa campagne marketing : les microtransactions.

Et pour cause : ces dernières n’étaient pas présentes au lancement du titre. Ce n’est qu’après que le studio a décidé de changer de modèle économique, rendant particulièrement difficile (ou chère, c’est selon) l’obtention de véhicules rares. « Le prix des voitures est un élément important qui transmet leur valeur et leur rareté », a tenté de se justifier Kazunori Yamauchi, game designer du jeu. Une explication qui n’a pas franchement convaincu les fans de la série.

Gran Turismo 7 touche le fond et creuse encore

Le mécontentement général se ressent particulièrement sur Metacritic. Sur le site, Gran Turismo 7 se voit attribuer la note lamentable de 1,7/10 par les joueurs. Jamais, de l’histoire de la PlayStation, n’a-t-on vu une note aussi basse pour un titre tout droit sorti des écuries Sony. Les fans se plaignent bien entendu du modèle économique désastreux du jeu, mais également des bugs considérables. Rappelons en effet qu’il a récemment été impossible de lancer une partie pendant une trentaine d’heures.

Le plus consternant est sans doute l’écart entre les notes de la presse et celles des joueurs. En effet, si ces derniers s’accordent pour dire que le jeu est une catastrophe, les autres crient au chef-d’œuvre, ou vantent au moins les mérites de son gameplay quand ils n’en arrivent pas à ces extrémités. Une différence finalement pas si étonnante, puisque Polyphony Digital a décidé d’intégrer les microtransactions seulement après la publication des tests.