Gran Turismo 7 : des bonus de précommande et une édition spéciale pour le 25e anniversaire

Sony vient d’annoncer que son jeu de course phare Gran Turismo 7 va bénéficier d’une édition spéciale pour le 25e anniversaire de la franchise, et a détaillé tous les bonus de précommandes des différentes éditions.

Peu de temps après avoir dévoilé la date de sortie et un nouveau trailer pour son jeu Gran Turismo 7, Sony a désormais détaillé les différentes éditions qui seront disponibles. Tout d’abord, Sony annonce que toutes les précommandes du jeu donneront accès à trois véhicules différents, la Toyota Castrol TOM’S Supra, la Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth) et la Porsche 917K Living Legend. Vous aurez également droit à 100 000 CR, la monnaie virtuelle du jeu.

Pour rappel, si vous faites partie des joueurs qui attendent toujours impatiemment leur PS5 et que vous décidez de commander le jeu Gran Turismo 7 sur votre PS4, le passage à la version PS5 ne sera pas gratuit. En effet, Sony a fait savoir que la mise à jour vers la version PS5 coûterait 10 euros. Ce sera également le cas sur d’autres jeux, dont notamment le prochain God Of War Ragnarok.

Sony annonce une édition spéciale pour le 25e anniversaire

En plus de l’édition standard, Sony va proposer une édition spéciale pour le 25e anniversaire de la franchise, avec encore plus de cadeaux de précommande. En effet, en plus des trois voitures, les joueurs qui précommanderont l’édition 25e anniversaire recevront les versions PS4 et PS5 du jeu, la voiture Toyota GR Yaris aux couleurs du votre pays, 30 constructeurs et avatars de partenaires, la musique de la bande son officielle de Gran Turismo ainsi que 1 600 000 CR en jeu.

Sony précise que la version physique de cette édition sera limitée. Si vous ne trouvez pas de stock chez votre revendeur habituel, vous pouvez toujours la précommander sur le PS Store jusqu’au lancement du jeu, le 4 mars 2022. L’édition standard est disponible à 69,99 euros sur PS4 et 79,99 euros sur PS5, tandis que l’édition spéciale 25e anniversaire est proposée à 99,99 euros.

Gran Turismo 7 profitera à 100% des nouveautés de la PS5, comme l'a promis Sony. On retrouvera par exemple des temps de chargement réduits au maximum et une expérience sonore unique grâce à la technologie Tempest Audio 3D. Du côté de la DualSense, on devrait avoir droit aux gâchettes adaptatives et à un retour haptique plus poussé que sur d’autres jeux.

