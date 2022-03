Gran Turismo 7 : la dernière mise à jour a cassé le jeu, impossible de lancer une partie depuis hier

Depuis hier, Gran Turismo 7 est presque complètement injouable. La faute à une mise à jour qui a causé une maintenance globale des serveurs. Or, le jeu demande une connexion Internet permanente pour la quasi-totalité de ses parties, laissant ainsi les joueurs dans l’attente d’un patch. Une catastrophe qui survient alors que la communauté est de plus en plus mécontente des changements apportés au titre.

Cataclysme pour les joueurs de Gran Turismo 7. Depuis hier, le jeu est tout bonnement inaccessible pour l’ensemble de la communauté. Dès lors que l’on essaie de lancer une partie, le titre indique une maintenance des serveurs qui empêche de profiter de l’intégralité des modes de jeu. Pour ne rien arranger, Polyphony Digital est resté silencieux pendant plusieurs heures, avant de finalement confirmer qu’un problème global est en cours.

Sur le compte Twitter du jeu, le studio explique que la dernière mise à jour 1.07 est la responsable du bug. Sans pour autant expliquer d’où vient le souci, il indique qu’il est nécessaire de « prolonger la durée de maintenance des serveurs » le temps de corriger le problème. Depuis, Polyphony Digital ne donne plus de nouvelles. Les joueurs, pendant ce temps, n’ont d’autres choix que d’attendre de pouvoir lancer une partie.

Gran Turismo 7 est injouable depuis plus de 24 heures

En effet, malgré son focus sur le jeu en solo, il est nécessaire d’être connecté en permanence à Internet pour jouer à Gran Turismo 7. Il est donc impossible d’accéder à ses sauvegardes, ses véhicules ou encore de lancer une course ou un défi de permis. Seuls les modes arcade et Music Rally sont accessibles, mais ils ne proposent que très peu de véhicules et une expérience édulcorée.

Sur le même sujet : Gran Turismo 7 — videz le SSD de votre PS5, le jeu va occuper un espace de stockage monstrueux

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le timing est très mauvais pour Polyphony Digital. Malgré un retour très attendu, Gran Turismo 7 souffre de nombreux défauts qui ternissent l’expérience de jeu. Ces derniers temps, le jeu s’est également attiré les foudres de sa communauté en réduisant le nombre de crédits gagnés après une course, rendant ainsi plus fastidieuse l’acquisition des véhicules plus chers. Le studio en a même rajouté une couche en intégrant des microtransactions, particulièrement dépréciées de la plupart des joueurs.