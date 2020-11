PS5 : la 8K sera disponible après une mise à jour promet Sony

La PS5 ne permettra pas d'afficher de la 8K au lancement. Dans un premier temps, la console sera cantonnée à afficher des contenus en 4K sur votre téléviseur, même si celui est compatible avec la 8K. Dans une FAQ, Sony s'est engagé à déverrouiller l'affichage en 8K par le biais d'une future mise à jour.

La PS5 est compatible avec la 8K. Elle est donc capable d'afficher une image en 7680 × 4320 pixels. Par contre, la résolution 8K ne sera pas disponible lors du lancement de la console sur le marché ce 19 novembre 2020. Les rares joueurs ayant investi dans un téléviseur 8K devront se contenter d'afficher des contenus en 4K.

Sans grande surprise, Sony s'est rapidement engagé à proposer de la 8K sur sa console de salon. Dans une FAQ complète publiée sur le PlayStation Blog, la firme nippone affirme que la résolution 8K sera proposée ultérieurement par le biais d'une mise à jour logicielle.

Sur le même sujet : PS5 – comment transférer vos données et récupérer vos sauvegardes PS4

Sony ne donne pas de date de déploiement

“Lors de la sortie, la PS5 pourra être connectée à des écrans 8K. Via une prochaine mise à jour du logiciel système, elle pourra afficher des résolutions allant jusqu’à la 8K sur les logiciels compatibles lors que le contenu sera disponible” explique Sony sur le blog.

Pour l'heure, la technologie 8K est encore loin d'être popularisée. Les contenus disponibles dans cette résolution se comptent encore sur les doigts de la main. Dans ces conditions, Sony pourrait prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, pour déployer cette mise à jour. Quoi qu'il en soit, la console est parée pour l'avenir, et l'arrivée des séries, films et jeux en 8K.

“Les résolutions prises en charge sont les suivantes : 720p, 1080i, 1080p et 2160p. La PS5 peut afficher des résolutions allant jusqu’à 2160p (4K UHD) avec un téléviseur 4K” poursuit Sony. La firme précise néanmoins qu'il n'est pas nécessaire d'investir dans un téléviseur 4K pour utiliser la PS5. La PS5 est aussi compatible avec le HDR10, et un câble HDMI 2.1 permet le 4K/120hz. Que pensez-vous de l'absence de la 8K au lancement ? On attend votre avis dans les commentaires.