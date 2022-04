Gran Turismo 7 : avec la mise à jour 1.11, Sony essaie de reconquérir les joueurs Playstation

Gran Turismo 7 était attendu comme le messi par tous les fans de simulation automobile et de la franchise. Après un départ plutôt réussi, le dernier opus de Polyphony Digital s'est attiré les foudres des joueurs, la faute à plusieurs couacs et des décisions discutables prises par le studio. Avec la mise à jour 1.11, les équipes de développement ont promis de rectifier le tir.

Il faisait partie incontestablement des jeux plus attendus de l'année sur PS5. Et pour cause, ce n'est pas tous les jours qu'un nouvel opus de Gran Turismo débarque sur nos consoles. Testé par votre serviteur, nous avons salué lors de notre test complet ses qualités, mais aussi pointé du doigt ses nombreux défauts.

Et si la carrière de Gran Turismo 7 a connu un bon départ, elle a subi un sérieux coup d'arrêt à cause de plusieurs polémiques. En premier lieu, cette longue mise à jour des serveurs, qui a empêché les joueurs de progresser dans le mode Carrière durant deux jours. La faute à cette satanée connexion internet obligatoire pour profiter du titre, même pour jouer à des modes hors-ligne.

Ensuite, Polyphony Digital n'a pas arrangé son cas en baissant drastiquement le montant des crédits obtenus à chaque course. Une manière détournée et douteuse de pousser les joueurs à sortir la carte bleue pour acheter de la monnaie virtuelle. Une pilule qui est très mal passée auprès de la communauté, d'autant que GT 7 est vendu au prix fort de 79,99 €.

Gran Turismo fait marche arrière avec la MAJ 1.11

Résultat, Gran Turismo 7 a écopé de la pire note de l'histoire pour une exclue PS5 sur Metacritic, grâce à la magie du review bombing. Face au mécontentement de la communauté, Polyphony Digital a promis une nouvelle mise à jour en avril 2022 pour corriger le tir. Elle vient enfin d'être déployée. Via cette mise 1.11 déployée ce jeudi 7 avril, le studio tient visiblement son engagement en effectuant un retour en arrière. En premier lieu, le montant des récompenses a été augmenté dans de nombreuses courses et modes de jeux, à savoir :

Sur la seconde moitié du mode Circuits mondiaux

Dans les courses Arcade et les courses personnalisées

Lorsque que vous complétez une série de courses en Bronze ou Or

Dans les salons et les courses quotidiennes

On note également l'ajout de courses d'endurance d'une heure, qui permettent de gagner jusqu'à 1,2 million de Crédits par évènement. Toujours concernant le volet économique, le plafond maximum des crédits gagnés est passé à 100 millions de Cr. Côté progression, le nombre de voitures proposés par les concessionnaires a été augmenté. Le reste du patchnote détaille des améliorations et correctifs du côté de l'éditeur de livrée, de la physique des voitures, du paramétrage du véhicule, ou encore de l'IA et des graphismes avec un meilleur rendu de la fumée en mode Scapes et en course. Ces modifications suffiront-elles à calmer la grogne des joueurs ? Cela reste à voir.

