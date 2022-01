Gran Turismo 7 : videz le SSD de votre PS5, le jeu va occuper un espace de stockage monstrueux

Gran Turismo 7 sera disponible le 4 mars 2022 sur PS4 et PS5. Aujourd’hui, sa fiche sur le PlayStation Network nous livre une information précieuse : la taille du jeu sur le SSD (ou HDD) de votre console. Il va falloir faire de la place, puisqu’il ne pèsera pas moins de 110 Go.

Gran Turismo 7 sortira sur PS4 et PS5. Le jeu de Polyphony Digital sera une vitrine technologique pour la nouvelle console de Sony. Graphismes 4K, ray-tracing, 60 FPS constants, visuel à tomber… le titre promet beaucoup. Mais tout cela, ça nécessite de la place. Beaucoup de place.

Le jeu a été officiellement listé sur le Playstation Store de Sony. Il est possible de le précommander pour 80 euros, mais aussi de voir quelques données intéressantes. Par exemple, la taille qu’il va prendre sur votre console. Que ce soit sur PS4 ou PS5, il pèsera 110 Go.

Gran Turismo 7 prend une place folle sur votre SSD

110 Go, c’est énorme pour un jeu. C’est encore plus que Warzone actuellement, qui fait un peu plus de 90 Go (après avoir flirté avec les 200 Go à un moment). La PS5 dispose d’un SSD d’un peu plus de 667 Go, cela signifie donc qu’il sera peut-être nécessaire pour vous de désinstaller un ou deux jeux pour en profiter.

Gran Turismo 7 mise sur ses graphismes et c’est bien entendu cet aspect qui fait augmenter la taille des fichiers du jeu. Sur ce point, le titre semble tenir ses promesses si l’on en croit les vidéos de gameplay. Il promet des courses visuellement incroyables et un framerate stable en toutes circonstances.

Pour rappel, Gran Turismo 7 est l’un des gros blockbusters de la PS5 (et PS4) de cette première moitié de 2022 avec Horizon Forbidden West. Il s’agit d’une simulation automobile très exigeante qui nous emmènera aux quatre coins du monde sur 90 circuits. Il y aura aussi plus de 400 voitures pilotables, toutes modélisées avec la vue cockpit.

Gran Turismo 7 sortira le 4 mars prochain sur les consoles de Sony et il y a fort à parier que le titre devienne le mètre-étalon graphique que la PS5 pendant un bon bout de temps.