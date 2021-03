Le marché du jeu du vidéo s’est très bien porté en 2020. Le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X y est bien sûr pour quelque chose, tandis que les différents confinements ont poussé les Français à passer plus de temps devant leur console. Cela se vérifie notamment par l’incroyable bond en avant des ventes digitales.

On s’en doutait un peu, le marché du vidéo a connu une très bonne année 2020. Bien que la pandémie de COVID-19 a ralenti les ventes de PS5 et Xbox Series X, l’arrivée des consoles next-gen a boosté les chiffres de tous les côtés. Sans compter les différents confinements, qui ont poussé les Français à se rabattre sur le média interactif pour passer le temps. Après une année 2019 décevante, c’est donc avec un certain panache que l’industrie remonte la pente, malgré les conditions difficiles.

C’est en effet la conclusion du « Bilan du marché français 2020 », publié par le syndicat des éditeurs (SELL), en collaboration avec différents cabinets d’étude. Au total, les Français ont dépensé 5,3 milliards d’euros dans l’industrie vidéoludique. Ce chiffre englobe aussi bien l’achat de consoles, PC et autres accessoires que l’acquisition de jeux et d’abonnement. À elles seules, les consoles et leur environnement représentent 2,7 milliards d’euros, un chiffre colossal en hausse de 10 % par rapport 2019. La croissance globale se hisse quant à elle à 11,3 %.

Les PS5 et Xbox Series X, grandes gagnantes de 2020

Ce n’est pas un scoop, les PS5 et Xbox Series X sont un immense succès. Les deux consoles s’arrachent en seulement quelques minutes à la moindre annonce de stock, tandis que la pénurie pourrait bien durer jusqu’à l’été 2021. SELL compte 2,3 millions de machines vendues en France pour un total de 679 millions d’euros. C’est 10 % de plus qu’en 2019, année qui avait enregistré une chute de 21 % dans le domaine. La Nintendo Switch n’est pas à la traîne, puisque le succès de ses titres phares lui a permis de dépasser les 80 millions de ventes depuis sa sortie.

Le temps de jeu moyen est quant à lui passé à 9 h par semaine, soit 1 h 40 par jour. Lors du premier confinement, les Français ont même consacré 9 h 30 en moyenne de leur temps aux jeux vidéo, toutes plateformes confondues. Les joueurs sur console, eux, ont déboursé environ 108 € au cours de l’année, soit 15 € de plus que l’année dernière. La sortie de nombreux titres très populaires, tels que The Last of Us 2 ou encore Assassin’s Creed Valhalla ont donc poussé les fans à sortir un peu plus leur portefeuille.

La vente de jeux vidéo dématérialisés en hausse de 79 %

Tous les signaux pointaient vers une chute drastique des ventes de jeux vidéo en format physique. L’interdiction de sortir de chez soi, couplée au développement exponentiel des stores en ligne ont en effet poussé à un pessimisme censé. Toutefois, si l’on remarque bien une baisse, celle-ci n’est égale qu’à 3,2 % par rapport à 2019. On est donc bien loin de la chute libre, évitée de peu grâce à la vente en ligne et au click and collect. Reste que le format physique est en peine face à jumeau dématérialisé, avec 14 % de valeur perdue depuis trois ans.

Les Français préfèrent visiblement acheter leurs jeux sur des stores digitaux tels que le PlayStation Store et le Nintendo eShop. Ces derniers ont enregistré une hausse des ventes de 79 % en 2020, aidés, encore une fois, par les confinements à répétition et les livraisons semées d’embûches. Le format dématérialisé talonne désormais le format physique, chacun évalué respectivement à 625 et 666 millions d’euros. À noter que Call of Duty : Black Ops Cold War a réalisé pas moins la moitié des ventes en digital. L’avenir nous dira si la tendance se poursuit en 2021.

FIFA 21 et Animal Crossing au sommet des ventes

Ce sont ainsi 25 % de jeux sur consoles en plus qui se vendus en 2020, tous formats confondus. Mais quel est le jeu qui a déchaîné le plus les passions ? Comme chaque année depuis maintenant quelque temps, on retrouve le dernier FIFA en haut du classement. Théoriquement, il s’élève même à la première place avec 1,3 million d’unités écoulées. Mais il est suivi de près par Animal Crossing : New Horizons, qui compte 1 million de ventes… au format physique seulement.

En effet, Nintendo a refusé de partager les résultats de son eShop. Au vu du succès gigantesque qu’est le dernier titre de la saga, il n’est pas impossible que celui-ci rafle la mise à FIFA 21. Ces derniers sont suivis par Call of Duty : Black Ops Cold War (665 000 ventes) et GTA V (602 000 ventes). Enfin, il ne faut pas oublier les abonnements aux plateformes de cloud gaming. Le PlayStation Now et le Xbox Game Pass ont su conquérir le cœur des joueurs. Leur chiffre d’affaires s’élève ainsi à 51 millions d’euros. En 2019, le marché ne pesait « que » 43 millions d’euros.

Source : SELL