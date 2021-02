Xbox Game Pass : voici les prochains jeux disponibles sur le service en février 2021

Le Xbox Game Pass s'apprête à accueillir de nouveaux titres d'ici la fin février 2021. Les joueurs pourront notamment s'essayer aux jeux de course Wreckfest et Dirt 5, mais aussi à Code Vein, Deadfire ou encore Elite Dangerous.

Le Xbox Game Pass, le nouveau service phare de Microsoft, continuer d'étoffer son catalogue. Après l'arrivée de Control et de The Medium pour les joueurs console et PC, le constructeur vient d'annoncer une nouvelle fournée de titres à venir d'ici la fin février 2021. En premier lieu, les amateurs de course automobile et de rallye pourront s'essayer à Dirt 5 dès le 25 février, le dernier opus du studio CodeMaster.

Pour rappel, le studio a récemment été racheté par EA pour un montant conséquent de 1,2 milliard de dollars. Au programme de ce titre, un mode carrière scénarisé, des options de personnalisation à la pelle, une multitude de modes multijoueurs et des graphismes colorés, le tout en 4K 60 FPS sur Xbox Series X et PC.

La simulation spatiale Elite Dangerous sera également disponible le même jour, tout comme le rogue-lite Superhot : Mind Control Delete. Dès le 18 février, les amoureux des Dark Souls pourront épancher leur soif de difficulté sur Code Vein, tandis que les joueurs fans de RPG pourront découvrir l'excellent Pillards of Eternity 2 dans sa version Ultimate, qui contient l'intégralité des mises à jour et des extensions sorties à ce jour.

Et si vous appréciez la tôle froissée, les collisions, et les courses de tondeuse, jetez-vous sur Wreckfest dès le 18 février. Le jeu s'impose comme le digne héritier de Flatout 1 et 2, et pour cause puisqu'il s'agit des mêmes développeurs ! Si vous cherchez un jeu de course fun où la destruction l'emporte sur la précision, Wreckfest est fait pour vous.

Liste des jeux ajoutés fin février

Code Vein (PC) – 18 février

Pillars of Eternity : Deadfire – Ultimate Edition (Cloud & console) – 18 février

Wreckfest (Cloud, console & PC) – 18 février

Killer Queen Black (cloud & console) – 23 février

Dirt 5 (cloud, console & PC) – 25 février

Elite Dangerous (Console) – 25 février

Superhot : Mind Control Delete (PC) – 25 février

En outre, Microsoft rappelle que Monster Hunter World est désormais accessible via le Xcloud pour les joueurs sur Android et abonnés au Xbox Game Pass Ultimate. À ce sujet, sept nouveaux titres vont accueillir des contrôles tactiles dès le 18 février parmi Bridge Constructor Portal, Morkredd, Neoverse, Nowhere Prophet, Spiritfarer (jouez-y), The Little Acre et Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Liste de jeux retirés du catalogue fin février

Dirt 4 (Console) – 24 février

Momodora : Reverie Under The Moonlight (Console & PC)

Mother Russia Bleeds (PC)

Oxenfree (Console & PC)

The Jackboy Party Pack 4 (Console)

Vambrace : Cold Soul (Console & PC)

