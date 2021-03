Playstation Now : voici la liste des nouveaux jeux disponibles en mars 2021

Comme chaque mois, les abonnés au PS Now, le service de cloud gaming de Sony, vont pouvoir mettre la main sur une fournée de nouveaux jeux. Au programme en mars 2021 : des super-pouvoirs, des hordes de zombies, du combat aérien, et un FPS qui va mettre vos réflexes à rude épreuve.

Tandis que les joueurs abonnés au Playstation Plus peuvent mettre la main sur FF7 Remake ou Remnant en mars 2021, c'est au tour des utilisateurs du Playstation Now d'accueillir une nouvelle fournée de titres gratuits en ce début de mois. En février 2021, les abonnés du service de cloud gaming de Sony ont pu s'occuper avec Black Ops 3 et l'excellent Detroit Become Human. En mars 2021, le constructeur continue sur cette belle lancée, et propose encore une fois de très bons titres à ses abonnés. En effet, le catalogue du PS Now va s'étoffer avec l'arrivée ce mardi 2 mars 2021 de :

Infamous : Second Son

World War Z (jusqu'au 7 septembre)

Ace Combat 7 : Skies Unknown (jusqu'au 31 mai)

SuperHot (Disponible pendant un an minimum)

Le premier va vous mettre dans la peau de Delsin, un jeune homme qui va malencontreusement se voir doter de super-pouvoirs. Or, la société dépeinte dans Infamous : Second Son n'est pas très tendre avec les porteurs, le nom donné aux personnes détentrices de ses capacités hors-norme. Sept ans après sa sortie (déjà), le jeu est encore une petite merveille graphique, et le gameplay se veut toujours aussi grisant, notamment grâce aux différents pouvoirs, variés et terriblement fun à manier.

À lire également : Stadia, Shadow, GeForce Now, Luna, PS Now, xCloud… notre comparatif des meilleures offres de cloud gaming

Si vous cherchez à revivre une expérience à la Left For Dead, World War Z est fait pour vous. La recette est simple : des missions en coop jusqu'à 4 joueurs, des vagues de zombies à dessouder, le tout dans l'univers du célèbre blockbuster avec Brad Pitt. Particulièrement efficace, et plutôt joli depuis la refonte graphique du titre.

Amateur de combats aériens, vous ne pouvez pas passer à côté d'Ace Combat 7 : Skies Unknow. Ce titre, compatible PS VR, offre des affrontements intenses et jouissifs, le tout dans des décors photoréalistes. Rajoutez à cela une personnalisation ultra poussée de vos aéronefs et un mode multijoueur (un peu plus anecdotique) et vous obtenez l'un des meilleurs représentants du genre.

Terminons avec SuperHot, un titre indépendant qui risque probablement de vous décontenancer. En effet, ce jeu de tir/réflexion part d'un principe simple, mais novateur, parfaitement résumé par le slogan du titre : “Le temps passe seulement quand vous bougez”. En d'autres termes, les ennemis, leurs projectiles ne se déplaceront que si vous vous déplacez. De fait et contrairement à un Call of Duty, le but est ici de se prendre son temps pour éliminer les ennemis de la manière la plus efficace en anticipant la trajectoire des balles et celles des adversaires. Original et addictif.

Pour rappel, le Playstation Network connaît des pannes à répétition sur PS5 et PS4 depuis ce vendredi 26 février. Il est possible de rencontrer des difficultés pour se connecter au Playstation Now dans les jours qui viennent.