Google Wallet : fini le tout ou rien, contrôlez désormais la confidentialité de chacun de vos passes

Google ne cesse d’améliorer Wallet, son portefeuille numérique. Sa refonte visuelle est en cours de déploiement, mais elle s’accompagne d’une nouvelle option de confidentialité bienvenue : l’application va vous donner davantage de contrôle sur le partage de vos passes.

tuto google wallet
Crédits : Adobe Stock

Google a redoublé d’efforts pour faire de son application Wallet un portefeuille numérique ultra complet. La firme de Mountain View y a progressivement implémenté de nouvelles fonctionnalités bien pratiques et en développe d’autres : notifications de proximité, simplification de l’ajout de nouvelles cartes, historique complet des transactions

La prochaine étape charnière pour Google Wallet est incontestablement son nouveau design en cours de déploiement qui s’est déjà dévoilé en vidéo. Mais à trop vouloir bien faire, l’application finit parfois par en faire trop : bien que pratique, sa propension au remplissage automatique est parfois trop zélée. Le géant de la tech semble en avoir conscience, puisqu’il s’apprête à corriger ce défaut.

Google Wallet offre désormais une gestion granulaire des passes sensibles

La firme de Mountain View a publié le journal des modifications des services Google Play v26.14 d’avril 2026. Une section concerne l’application Wallet et mentionne, au-delà de la fameuse refonte, un changement clé lié à la gestion de la confidentialité.

Actuellement, si vous souhaitez activer la saisie automatique pour Google Wallet, vous lui donnez accès à tous vos passes, cartes et pièces d’identité enregistrés au sein de l’application et cela sans distinction. Avec la mise à jour, Google ajoute un filtre de confidentialité : « Vous pouvez désormais contrôler le fonctionnement des passes sécurisés dans Wallet avec d'autres services Google comme la saisie automatique grâce à de nouveaux paramètres de confidentialité par pass. »

Le géant de la tech n’a pas encore précisé comment fonctionnera cette option, mais nos confrères d’Android Authority ont repéré des lignes de code dans la version bêta des services Google Play qui suggèrent une gestion au cas par cas. Par exemple, vous pourrez bloquer l’accès à votre permis de conduire, tout en autorisant l’utilisation de votre passeport pour remplir automatiquement une réservation de vol.

Comme pour la refonte de Google Wallet, le déploiement de cette option de confidentialité inédite est progressif : un peu de patience, donc, ces deux nouveautés devraient arriver sur votre appareil au cours des prochaines semaines.


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