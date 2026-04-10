La refonte de Google Wallet commence à arriver, la voici en vidéo

Le portefeuille numérique Google Wallet déploie progressivement son nouveau design et ses nouvelle fonctionnalités. Voyons à quoi l'application ressemble et ce qu'elle permet de faire désormais.

Si vous utilisez Google Wallet pour centraliser vos cartes bancaires, de fidélité, mais aussi vos billets de concerts, d'avion et bientôt, on l'espère, de transport, préparez-vous à un gros changement. Depuis le début de l'année 2026, tout indique que l'application de portefeuille numérique made in Mountain View va revoir entièrement son agencement. Que ce soit d'un point de vue purement graphique ou au niveau des fonctionnalités.

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La nouvelle interface de Google Wallet n'est pas totalement inconnue puisque nous avons pu l'apercevoir début février déjà. Elle est désormais finalisée et en cours de déploiement. Sans surprise, ce sont les américains qui en ont la primeur. L'occasion de voir les modifications opérées et de s'y habituer avant d'être mis devant le fait accompli. Globalement, Google Wallet veut devenir plus pratique et intuitif.

Google Wallet fait sa mue, voici à quoi elle ressemble

L'affichage de vos cartes passe sous forme de grille montrant 2 cases par ligne, au lieu d'une liste verticale. Ce que vous marquez comme favoris à l'aide de l'icône en forme d'étoile sera placé en tête. De cette manière, ce que vous utilisez le plus souvent sera accessible plus rapidement. Pour voir le reste, il faudra appuyer sur le bouton “Voir plus” en bas de page ou utiliser la barre de recherche en haut.

Un bouton permettant de gérer ce qui est visible sur l'écran d'accueil fait également son apparition. Vous pouvez alors réorganiser manuellement l'ordre d'affichage des favoris ou ajouter une carte supplémentaire avec l'option “Ajouter à l'écran d'accueil” (la traduction française finale sera peut-être différente).

L'un dans l'autre, il faudra un peu de temps pour retrouver ses marques, mais à la longue, l'usage du service devrait s'en retrouver facilité. À l'heure où nous publions cet article, nous n'avons pas accès à la nouvelle version de Google Wallet, numérotée 26.14.895964528. Le déploiement global devrait prendre quelques semaines.