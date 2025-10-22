Ajouter une carte dans Google Wallet devient extrêmement simple

L'application Google Wallet continue ses changements vers plus de simplicité d'utilisation. Une nouveauté bienvenue déjà repérée plus tôt dans l'année est en cours de déploiement.

Pas de mystère. L'application Google Wallet annonce la couleur dès son nom : c'est une portefeuille numérique capable de conserver pour vous à peu près toutes les cartes dont vous pourriez avoir besoin. De paiement bien sûr, mais aussi de fidélité, de transport… en passant par vos billets d'avion ou de concert. Le service est très complet. Et en plus de prendre en charge un maximum de documents, Google Wallet change régulièrement son fonctionnement pour tendre vers un maximum de simplicité.

Vu que vous allez potentiellement devoir jongler avec pas mal de cartes, il est préférable de vous faciliter la tâche sur la gestion de ces dernières. Première étape obligatoire : l'ajout. Actuellement, il est possible de numériser une carte bancaire de deux manières. En tapant vous-même les informations nécessaires, ou bien en la scannant avec l'appareil photo du smartphone. Si tout se passe bien, ce dernier reconnaît les chiffres et les lettres pour remplir les champs à votre place. La procédure va changer, en mieux.

Google Wallet simplifie encore plus l'ajout de nouvelles cartes

La nouveauté dont il est question a déjà été repérée en avril dernier dans une version test : l'ajout de cartes bancaires dans Google Wallet par utilisation du NFC. Autrement dit, par simple contact entre la carte et le smartphone. Nos confrères d'Android Authority ont repéré le déploiement global de l'option après la dernière mise à jour de l'application Services Google Play. Il est cependant possible que vous ne la voyiez pas encore chez vous.

Techniquement, toutes les cartes bancaires utilisent le NFC du moment que vous avez activé le paiement sans contact. La vôtre devrait donc pouvoir profiter d'une intégration facilitée dans Google Wallet quelle qu'elle soit. Il faudra cependant attendre un peu pour en être sûr, certaines pouvant imposer des restrictions supplémentaires. Ce sera l'affaire de quelques jours, quelques semaines maximum.

Source : Android Authority