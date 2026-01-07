Snapseed 3.0 : la grosse mise à jour déjà disponible sur iOS arrive enfin sur Android

Longtemps laissé de côté par la firme de Mountain View – probablement au profit de Google Photos –, Snapseed a fait son retour sur le devant de la scène en juin dernier avec une mise à jour majeure. Cependant, la version 3.0 n’a été déployée que sur iOS… pour le moment : c’est maintenant officiel, elle arrivera bientôt sur Android.

Google Photos n’est pas la seule application de retouche de la firme de Mountain View : Snapseed existe aussi. Initialement exclusive à iOS, l’application est rachetée par Google en 2012 et l’entreprise développe rapidement une version pour son propre système d’exploitation : Android.

Contrairement à Google Photos qui connaît de régulières améliorations, Snapseed vivote davantage. Quelle ne fut pas la surprise des propriétaires d’iPhone en juin dernier lorsque Google a déployé la version 3.0 de l’application, quatre ans après la dernière mise à jour significative ! Mais côté Android, silence radio… Jusqu’à récemment.

La mise à jour majeure de Snapseed va bientôt débarquer sur Android

La version 3.0 de Snapseed sur iOS a apporté son lot de nouveautés : en plus d’une nouvelle icône, l’application a gagné une refonte majeure de son interface. Une véritable page d’accueil affiche désormais sous forme de grille vos photos, ainsi que celles déjà retouchées.

Appuyer sur l’une d’elles vous permet d’accéder à l’éditeur et ses trois onglets : Styles et ses filtres prédéfinis, Favoris pour un accès rapide à vos outils préférés et Outils qui recense tous les outils disponibles pour Ajuster et corriger, Retoucher et transformer, modifier le Style et Créer.

Plus récemment encore, l’application iOS a gagné une nouvelle option : un appareil photo argentique rétro. Il vous permet de prendre des clichés avec des filtres de film prédéfinis – ceux que l’on retrouve dans le nouveau pack via l’onglet Outils > Style > Film.

Et toutes ces nouveautés devraient bientôt débarquer sur Android. Comme l’ont repéré nos confrères de 9to5Google, l’équipe de Google en charge de Snapseed s’est exprimée à ce propos fin décembre : « Depuis le mois dernier (ndlr. novembre), nous avons commencé à travailler sur la mise à jour de Snapseed sur Android ! » Mais si vous êtes le propriétaire d’un smartphone Android, ne soyez pas trop pressé. La publication précise : « Nous sommes encore à quelques mois de sa sortie ».