iPhone 17 : cette nouvelle fonctionnalité photo débarque aussi sur l’iPhone 16

La gamme d’iPhone 17 qui vient d’être dévoilée par Apple apporte son lot de nouveautés, y compris du côté des photos. Et grâce au lancement d’iOS 26 la semaine prochaine, l’une de ces fonctionnalités inédites devrait également être disponible sur l’iPhone 16.

Apple a présenté sa gamme d’iPhone 17 il y a quelques jours, lors de sa keynote du 9 septembre. Parmi les nouveautés apportées par la nouvelle génération de smartphones de la firme de Cupertino, beaucoup concernent la partie photo : fonction Center Stage du capteur selfie de l’iPhone 17 de base, système Dual Capture de l’iPhone Air (dont les créateurs de contenus semblent être la cible principale)…

Les nouveautés ne s’arrêtent pas là : les futurs propriétaires d’un iPhone 17 pourront également bénéficier d’un nouveau style photographique, destiné à illuminer les clichés. S’il est présenté comme une exclusivité de la nouvelle génération, il se pourrait pourtant que les iPhone 16 en profitent aussi.

Bright, le nouveau style photographique de l’iPhone 17, arrive aussi sur l’iPhone 16

L’an dernier, Apple a lancé en même temps que sa gamme d’iPhone 16 des styles photographiques de nouvelle génération. Il ne s’agit pas là que de filtres appliqués après coup sur une photo. Ce sont des styles choisis en amont qui influencent le pipeline, c’est-à-dire les différentes étapes du traitement de l’image, au moment où la photo est prise. Le rendu est donc visible dans l’application Appareil Photo, avant même que le cliché ne soit pris.

Cette année, l’iPhone 17 introduit Bright, un nouveau style photographique « qui éclaircit le teint de la peau et apporte une touche de vivacité à l’ensemble de l’image » selon la description qu’en fait Apple.

Si la marque à la pomme croquée semble le présenter comme une exclusivité, Bright devrait également arriver sur l’iPhone 16, selon nos confrères de PhoneArena. Ce déploiement serait donc rendu possible sur l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max grâce à iOS 26, dont la sortie de la version stable est prévue pour le 15 septembre prochain. Si cela se vérifie, ceux qui possèdent un iPhone 16 pourraient profiter de la fonctionnalité avant même les propriétaires d’iPhone 17, puisque ces derniers ne seront disponibles en magasin qu’à partir du 19 septembre.