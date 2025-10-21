Grâce à la mise à jour iOS 26.1, vous allez enfin arrêter d’ouvrir l’appareil photo de votre iPhone par accident

Si vous avez tendance à ouvrir l'appareil photo de votre iPhone par inadvertance, cette nouveauté introduite avec la mise à jour iOS 26.1 va vous plaire.

Quel possesseur d'iPhone n'a jamais lancé l'appareil photo de son mobile suite à une mauvaise manipulation ? iOS propose depuis bien longtemps un raccourci pratique pour ouvrir la caméra depuis l'écran de verrouillage, en balayant vers la gauche de l'écran. Mais ce geste peut parfois être réalisé sans intention d'utiliser l'appareil photo, et ce dernier apparaît alors qu'on n'en a pas besoin. Pour régler ce souci, Apple va opérer un changement.

La bêta 4 d'iOS 26.1 vient d'être déployée. Celle-ci ajoute une nouvelle option permettant aux utilisateurs de désactiver l'action liée à ce mouvement, c'est-à-dire l'ouverture de l'appareil photo. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui avaient tendance à lancer l'application d'appareil photo sans le vouloir. On se demande même pourquoi Apple n'y a pas pensé avant, tant donner le choix aux utilisateurs semble tomber sous le sens.

iOS 26.1 règle le problème d'ouverture involontaire de l'appareil photo de l'iPhone

Donner la possibilité de désactiver ce raccourci est d'autant plus pertinent qu'il existe désormais bien d'autres solutions pour accéder rapidement à l'appareil photo de son iPhone. Mais depuis un certain temps déjà, Apple offre une alternative avec la présence d'un bouton dédié sur l'écran de verrouillage (qui peut être personnalisé et remplacé par un autre raccourci). Et pour les nouveaux modèles équipés du fameux bouton Photo, il est encore plus simple et plus rapide d'ouvrir la caméra. Sur ces dernières générations, le geste de balayage vers la gauche perd de son utilité, même si certains utilisateurs s'y sont habitués et ont du mal à perdre ce réflexe.

iOS 26.1 va aussi accorder plus de contrôle quant au nouveau design Liquid Glass d'iOS 26. L'effet de verre translucide peut perturber une partie des utilisateurs et Apple va permettre de régler le curseur. On aura le choix entre le mode actuel, avec beaucoup de transparence, et un mode tinté, plus opaque et plus contrasté, pour une meilleure lisibilité. La version stable devrait arriver dans quelques semaines.