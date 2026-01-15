Google Assistant devient catastrophique avec Android Auto, alors que Gemini n’est pas prêt à prendre le relais

Gemini n'est pas disponible partout sur Android Auto et ne dispose pas encore de toutes les fonctions dont on avait l'habitude sur Google Assistant. La transition est difficile, alors que Google Assistant, laissé de côté, devient de son côté de moins en moins utile.

Google a quasiment abandonné le support de Google Assistant sur Android Auto depuis de longs mois, préférant concentrer ses efforts sur le développement de Gemini, son remplaçant. Problème, Gemini n'est pas encore prêt. Son déploiement sur les systèmes est progressif, et même quand il est disponible, il affiche de sérieuses limites et n'est pas encore doté de toutes les fonctionnalités de Google Assistant. Pendant ce temps, l'expérience se dégrade fortement avec le bon vieux et délaissé Google Assistant.

L'assistant vocal se montre en effet de moins en moins pertinent avec le temps, en devenant frustrant et presque inutile. Sur Reddit, de nombreux utilisateurs se plaignent de ce qu'est devenu Google Assistant au cours de ces derniers mois. D'après les témoignages, il ne comprend plus certaines instructions de navigation de base, qui ne posaient aucun souci auparavant.

Google Assistant ne sert plus à rien sur Android Auto

“Il ignore les commandes, met des minutes à charger des requêtes hors ligne simples comme « appeler maman », et parfois, il ne s'active qu'à moitié : la musique est en pause, un écran noir apparaît, mais rien ne se passe jusqu'à ce qu'il s'éteigne subitement”, relate un utilisateur. Cette même personne explique qu'une fois, Google Assistant s'est lancé dans un long monologue vantant ses qualités, n'acceptant d'afficher le GPS qu'une fois son discours terminé.

“Le mien est catastrophique. « Lance Led Zeppelin sur Spotify. » « OK, lecture de Led Zeppelin sur Spotify. » Et puis plus rien. La commande vocale fonctionne à peine pour écouter de la musique ; en général, je dois utiliser l’écran tactile ou lancer la lecture sur mon téléphone avant de conduire”, réagit un autre. Plusieurs commentaires rapportent des bugs similaires pour le contrôle de la musique.

“Ça s'est nettement aggravé ces derniers temps. Avant, je pouvais demander « Où est la station-service la plus proche ? » et l'application m'affichait la liste. Maintenant, elle ne comprend plus […] J'ai aussi remarqué d'autres problèmes, comme vous l'avez mentionné. Par exemple, je n'arrive plus à passer des appels qui fonctionnaient parfaitement auparavant”, partage un autre conducteur.

La situation risque de ne pas s'arranger tout de suite. Il faudra attendre que Gemini soit disponible plus massivement et s'améliore.