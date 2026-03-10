Les CMF Buds Pro 2 sont de retour à petit prix durant cette vente flash, mais il va falloir faire vite !

Les Ventes Flash de Printemps d’Amazon commencent fort avec des promotions exceptionnelles ! Si vous cherchez de bons écouteurs sans fil pas chers, les CMF Buds Pro 2 sont faits pour vous. Normalement en vente à 64,95 €, ce modèle doté d’une réduction de bruit active à 50 dB se retrouve à 42,90 € seulement sur Amazon. C’est un prix sacrifié !

CMF BY NOTHING Buds Pro 2

Les Ventes Flash de Printemps d'Amazon font leur grand retour du 10 au 16 mars. Et cette année encore, les promotions sont à la hauteur de l’évènement ! Durant cette courte période, de nombreux produits voient leur prix fondre. Smartphones, tablettes, aspirateurs ou encore écouteurs, toutes les catégories sont concernées.

Vous souhaitez acheter de nouveaux écouteurs dotés d’une réduction de bruit active, mais vous avez un budget restreint ? Les CMF Buds Pro 2 offrent une excellente alternative à prix accessible. Et durant les Ventes Flash de Printemps, ils sont encore moins chers puisqu’ils passent de 64,95 € à seulement 42,90 € ! Profitez-en !

Pourquoi craquer pour les CMF Buds Pro 2 ?

Commercialisés par Nothing, les CMF Buds Pro 2 sont des écouteurs sans fil qui vous offrent une expérience optimale. Grâce à la technologie LDLC combinée avec 2 haut-parleurs, l’un pour les graves de 11 mm et l’autre pour les aigus de 6 mm, vous profitez d’un son haute résolution qui n’a rien à envier à des modèles plus chers. Le son est ainsi riche, précis et équilibré.

Malgré leur petite prix, les CMF Buds Pro 2  sont dotés d’une suppression active du bruit jusqu’à 50 dB ainsi que d’un effet audio spatial pour un rendu immersif. Avec ses 6 micros HD qui utilisent la technologie Clear Voice 2.0 et la réduction du bruit du vent 2.0, vous pouvez passer des appelas clairs, même dans un environnement bruyant.

Le boîtier des CMF Buds Pro 2 est par ailleurs équipé d’une petite molette cliquable pour effectuer les réglages sans avoir à sortir votre smartphone. Vous pouvez ainsi ajuster le son, la réduction de bruit, couper le micro ou encore gérer la lecture audio. Enfin, vous profitez d’une autonomie XXL pouvant atteindre les 43 heures d’utilisation. En rechargeant vos écouteurs durant seulement 10 minutes, vous récupérez jusqu’à 7 heures d’autonomie supplémentaire.


