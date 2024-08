L’IA Google Gemini s’apprête à intégrer trois nouvelles applications, rien ne l’arrête !

Google Gemini prépare le lancement de nouvelles extensions pour Google Keep, Tasks et Calendar. Ces extensions devraient être disponibles dans les semaines à venir. Elles permettront aux utilisateurs de créer et gérer des notes, des tâches et des événements directement via Gemini.

Gemini, l'intelligence artificielle développée par Google, s'est rapidement imposée dans ses nombreux services. Initialement intégrée dans Gmail, elle s'étend maintenant à une gamme complète d'outils de l'entreprise, comme Google Docs et Sheets. Cette IA, conçue pour assister les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes, devient de plus en plus présente et polyvalente.

On peut désormais s'attendre à ce que Gemini s'étende encore davantage. Des indices récents ont suggéré une future intégration avec Spotify, et une analyse approfondie du code de l'application Google a révélé que l’IA s'apprête également à intégrer Google Keep, Tasks et Calendar. Elle vise donc clairement à remplacer progressivement Google Assistant en offrant une assistance plus intelligente et personnalisée. Ces nouvelles extensions semblent prêtes à être déployées prochainement, dans quelques semaines sûrement, et vont apporter des fonctionnalités améliorées et une intégration plus poussée avec les services Google.

Les extensions de Gemini pour Google Keep, Tasks et Calendar sont prêtes

L'extension Google Keep de Gemini offrira des fonctionnalités pratiques comme la création de nouveaux mémos et listes, l'ajout d'informations aux éléments existants et la modification de listes, directement via l'assistant. Cela simplifiera grandement la gestion des idées et des tâches quotidiennes, en permettant par exemple de dicter un mémo à l’IA qui sera automatiquement transcrit dans Keep. Cette intégration va faciliter la prise de notes rapide avec une meilleure précision et l'organisation des informations personnelles.

Les extensions pour Google Tasks et Agenda apporteront également des améliorations significatives. Avec l'extension Tasks, les utilisateurs pourront créer de nouveaux rappels et consulter les tâches déjà enregistrées ainsi que leurs dates d'échéance. Cela va leur permettre une meilleure organisation et gestion du temps. De plus, l'extension Agenda permettra de créer de nouveaux événements, de visualiser les rendez-vous à venir ou spécifiques à une date, et de les modifier. Par exemple, on pourra demander à Gemini de programmer une réunion ou de rappeler un rendez-vous, et l'assistant s'occupera du reste.

Source : Android Authority