Google : Squid Game, les Éternels, Afghanistan, voici le top des recherches de 2021

Comme chaque année, Google dresse la liste des termes les plus plébiscités sur son moteur de recherche. En 2021, Squid Game et les Éternets ont dominé le classement du côté du divertissement. Le Covid-19 est bien entendu présent, mais il est dépassé par la prise de pouvoir des Talibans en Afghanistan. Alec Baldwin est la personnalité la plus recherchée.

C’est désormais au tour de Google de faire son bilan de l’année 2021. L’année dernière, le coronavirus n’a surpris personne en se dressant en tête du classement des recherches. 12 mois plus tard, la pandémie est toujours au cœur des préoccupations, mais d’autres événements lui ont subtilisé la première place. Du côté des actualités, c’est la prise du pouvoir en Afghanistan par les Talibans qui ont le plus intéressé les internautes. Le vaccin est bien entendu l’un des sujets les plus recherchés, suivi de près par la montée en flèche des cryptomonnaies, aidé par le boost aussi soudain qu’inattendu des NFT.

Les films, quant à eux, sont largement dominés par les productions Marvel. Pourtant récemment sorti, les Éternels se hisse sur la première marche du podium, suivi de Black Widow et Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Dune et Red Notice sont également très bien placés. Marvel se distingue également du côté des séries, avec des titres comme Wandavision et Loki. En revanche, la firme n’a rien pu faire contre le raz-de-marée Squid Game, qui a tout balayé sur son passage cette année.

Le classement musical ressemble peu ou prou à la rétrospective 2021 de Spotify. On retrouve ainsi le titre « drivers license » d’Olivia Rodrigo, ainsi que les chansons « Montero (Call Me by Your Name) » et « Industry Baby » de Lil Nas X. Battlefield 2042, Resident Evil Village, FIFA 22 ou encore Genshin Impact se disputent la première place dans la catégorie jeux vidéo.

La mort de DMX a tristement fait remonter le rappeur dans les recherches Google. Il se place aux côtés de Joe Biden et Elliot Page, qui ne font pas le poids face au scandale Alec Baldwin, survenu le 21 octobre dernier. Enfin, c’est plus ou moins étonnamment que le cricket est le sport le plus recherché de l’année, notamment la T20 World Cup. Le football n’est jamais bien loin avec l’Euro 2021, accompagné du basketball avec la NBA.

