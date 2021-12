Bad Bunny, Taylor Swift, BTS : Spotify révèle la liste des artistes et chansons les plus écoutés en 2021

Spotify dresse le bilan de son année 2021 en dévoilant les artistes et les chansons les plus écoutés par ses utilisateurs. En haut du podium, on retrouve le chanteur portoricain Bad Bunny, arrachant la première place pour la deuxième année consécutive. Le titre le plus streamé revient quant à lui à Olivia Rodriguo, deux fois présente dans le classement.

La période de fin d’année est synonyme de bilan pour les plateformes de streaming. En même temps que YouTube dressait la liste des vidéos les plus vues au cours de 2021, Spotify diffusait à ses utilisateurs leur « Wrapped », leur résumé de l’année en musique qui n’a pas manqué, une fois de plus, d’inonder les réseaux sociaux. Aujourd’hui, le service révèle les artistes les plus populaires ainsi que les chansons qui ont raisonné dans le plus d’écouteurs.

« Comme d’habitude, Wrapped nous aide à réfléchir au rôle important que la musique a joué dans la vie de nos auditeurs et à la façon dont nos créateurs préférés ont mis en scène le monde qui nous entoure », commente Spotify pour l’occasion. La plateforme rappelle par ailleurs que 381 millions d’utilisateurs se connectent chaque jour pour écouter leur musique favorite.

Voici le top 5 des artistes et chansons les plus écoutés sur Spotify en 2021

Pour la deuxième année consécutive, c’est donc le Portoricain Bad Bunny qui est sacré artiste le plus écouté de l’année. Sa musique influencée par le reggaeton a accumulé plus de 9,1 milliards de streams. Un véritable exploit pour le chanteur qui n’a même pas sorti d’album cette année. Il est talonné par Taylor Swift, aidée par les rééditions de ses albums les plus populaires, ainsi que le groupe coréen BTS qui a largement participé à la démocratisation de la k-pop de notre côté du globe. Voici le classement complet :

Bad Bunny Taylor Swift BTS Drake Justin Bieber

Du côté des titres, le classement est très différent. En effet, c’est clairement Olivia Rodrigo qui s’en tire avec la plus grosse part du gâteau avec deux chansons dans le top 5. Son single drivers license culmine au sommet avec pas moins de 1,1 milliard d’écoutes, tandis que good 4 u arrache la quatrième place. Lil Nas X occupe la seconde place avec MONTERO (Call Me By Your Name), propulsé par le succès phénoménal rencontré par son précédent titre. Enfin, The Kid LAROI complète le podium avec STAY, en collaboration avec Justing Bieber. Le classement complet est celui-ci :

Olivia Rodrigo — drivers license Lil Nas X — MONTERO (Call Me By Your Name) The Kid LAROI – STAY (featuring Justin Bieber) Olivia Rodrigo — good 4 u Dua Lipa — Levitating (featuring DaBaby)

Voici le top 5 des albums les plus écoutés sur Spotify en 2021

L’année 2021 est clairement placée sous le signe d’Olivia Rodrigo. Non contente de placer deux de ses chansons dans le classement des titres les plus écoutés, c’est son album SOUR qui a été le plus populaire cette année. Dua Lipa la talonne avec son Future Nostalgia, suivi du dernier album de Justin Bieber et d’Ed Sheeran. Le rap américain n’est quant à lui jamais loin, cette fois-ci représenté par Doja Cat et son album Planet Her, dont les titres ont été repris en masse sur TikTok.

Olivia Rodrigo — SOUR Dua Lipa — Future Nostalgia Justin Bieber — Justice Ed Sheeran — = Doja Cat — Planet Her

TikTok qui, par ailleurs, a permis de ressusciter des albums qui, il faut l’admettre, n’ont jamais vraiment quitté nos playlists. Grâce à l’une des trends les plus suivis cette année sur le réseau social, Rumours de Fleetwood Mac est l’album « throwback » le plus écouté de l’année. On retrouve également, sans surprise, l’intemporel Nevermind de Nirvana, ainsi que les Guns N’ Roses dont la popularité remonte en flèche grâce à leur dernière montée mondiale. Enfin, quel serait ce classement sans au moins un album des Beatles :

Fleetwood Mac — Rumours Nirvana — Nevermind Linkin Park – Hybrid Theory Guns N’ Roses — Appetite for Destruction The Beatles – The Beatles

Source : Spotify