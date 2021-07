FIFA 22 : découvrez la première bande-annonce du jeu

Electronic Arts a dévoilé hier le premier trailer de FIFA 22, peu de temps avant la victoire de l’Italie aux tirs au but à l’Euro 2022. On peut y voir quelques images du jeu, mais surtout certaines des nouvelles fonctionnalités de l'édition de cette année.

Comme chaque année, le premier trailer du nouveau FIFA n’a pas donné beaucoup d’informations sur le titre qui sortira le 1er octobre 2021. L'annonce de la sortie du jeu était surtout axée sur la nouvelle technologie d’EA, nommée HyperMotion.

Selon le studio, cette nouvelle technologie a permis aux développeurs d'intégrer « la toute première capture de mouvement » de 22 joueurs de football professionnels évoluant à haute intensité. L’HyperMotion est censée permettre à EA Sports de créer un gameplay plus fluide et réaliste grâce à des animations et des interactions entre joueurs plus vraies que nature.

Comment fonctionne l’HyperMotion de FIFA 22 ?

Cette technologie est couplée à l'algorithme de machine learning de la société qui apprend à partir de 8,7 millions d'images de matchs, puis écrit de nouvelles animations pour le jeu en temps réel. EA affirme que cet ajout rendra l'action virtuelle plus organique et offrira l'expérience de jeu « la plus réaliste, la plus fluide et la plus réactive » que la franchise FIFA ait jamais connue.

FIFA 22 sera disponible dans le monde entier le 1er octobre 2021 sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One, sur PC et sur Stadia, avec Kylian Mbappé en couverture. FIFA 22 sera également le premier jeu de la série qui sortira sur les consoles Next-Gen, à savoir la Xbox Series X et la PS5. Pour ces dernières, le jeu sera proposé à la vente à partir de 80 euros, contre 70 euros sur les consoles de la génération précédente.

En plus de Kylian Mbappé, les autres “ambassadeurs de la FIFA” sont Heung-Min Son, Phil Foden, David Alaba, Trent Alexander-Arnold et Christian Pulisic. En d'autres termes, ce sont les joueurs que vous verrez dans et autour des menus et du marketing du jeu.

Il est intéressant de noter que la technologie HyperMotion sera uniquement disponible sur PS5, Xbox Series X/S et Stadia. Il ne serait donc pas étonnant de voir le gameplay être très différent suivant la génération de console sur laquelle vous jouerez. Dans le trailer ci-dessous, vous pourrez voir les joueurs évoluer sur un terrain avec tout un tas de capteurs sur eux. En attendant l’arrivée de FIFA 2022, vous pouvez retrouver FIFA 2021 dans le Xbox Game Pass sur PC.

Source : EA