Google dévoile le top des recherches en 2020 : le coronavirus, Wejdène, et les élections américaines sont en tête !

Google vient de lever le voile sur son classement des sujets les plus recherchés en 2020 sur son moteur de recherche. Crise sanitaire oblige, les recherches les plus populaires tournent autour du coronavirus, tandis que des films comme Tenet, ou encore le phénomène Bande organisée de Jul sortent du lot.

C’est maintenant une habitude. Chaque fin d’année, Google publie son classement des sujets les plus recherchés en France sur son moteur de recherche. Les résultats ont été rangés en 16 catégories, contre 13 l’an passé. D’ailleurs, l’année 2019 avait été marquée par l’incendie de Notre-Dame, le carton du film Le Joker avec Joaquim Phenix, et le grand final de Game of Thrones.

Avant de découvrir les résultats de cette année, on vous propose un petit voyage dans le temps avec le top des recherches de 2018 et le classement de l’année 2017. En fin d’article, on vous invite aussi à découvrir la vidéo retrospective de Google pour 2020. Comme vous pouvez en douter, les recherches ont tourné majoritairement en 2020 autour de la crise sanitaire et de la Covid-19. Ainsi, le mot Coronavirus est le sujet numéro Un cette année, tandis que l’attestation Covid arrive en seconde position. Des résultats qui n’ont malheureusement rien d’étonnant.

Les tendances de l’année 2020

Vous trouverez dans ce top les 5 sujets les plus recherchés par les Français en 2020. Comme dit précédemment, la palme revient au Coronavirus, suivi de près par Attestation Covid. La PS5, la dernière console de nouvelle génération de Sony, fait son entrée à la dernière position de ce top.

Coronavirus Attestation Covid Élection américaine Coronavirus conseils PS5

Les actualités les plus recherchées

Fait plutôt amusant, les Français se sont visiblement passionnés pour les frasques conjugales de Benjamin Griveaux, l’ex porte-parole du gouvernement et candidat à la la mairie de Paris. La diffusion de plusieurs vidéo à caractère sexuel sur la toile le concernant a mis un coup d’arrêt à ses ambitions politiques. Malgré tout, les élections américaines et le duel Trump/Biden sont restés les actualités les plus consultées par les Français.

Election américaine Benjamin Griveaux Joe Biden Ministère intérieur Jean Castex

Les personnalités politiques les plus recherchées

Vous l’aurez compris, on retrouve encore une fois Benjamin Griveaux dans ce Top dédié aux personnalités politiques, suivi de Joe Biden et le Premier ministre Jean Castex. Le dictateur de la Corée du Nord Kim Jong Un occupe la 4e place et succède au Premier ministre britannique Boris Johnson.

Benjamin Griveaux Joe Biden Jean Castex Kim Jong Un Boris Johnson

Les recherches liées au coronavirus

L’année 2020 étant marquée par une crise sanitaire mondiale sans précédent, Google a décidé d’inaugurer une catégorie dédiée au coronavirus.

Coronavirus Attestation Covid Coronavirus conseils Attestation de déplacement Coronavirus Italie

Les recherches liées au confinement à domicile

Contraints et forcés de se confiner pendant plusieurs mois en début d’année 2020, les Français ont dû s’improviser professeur, cuisinier, boulanger quand d’autres se sont essayés à la chimie en voulant fabriquer leur propre gel hydroalcoolique.

Ma classe à la maison Pain maison Galette frangipane maison Pizza maison Gel hydroalcoolique maison

Les sujets autour de la coiffure les plus recherchés

Confinement oblige, les Français ont été contraints de se passer de coiffeur pendant trois mois. Afin d’éviter d’éventuels scandales capillaires et pour être présentable durant les visio conférences sur Zoom, nombreux sont visiblement passés par la case tutoriel et achats pour retrouver « forme humaine ».

Tondeuse cheveux Cure de sebum cheveux Fiche sanitaire coiffure Couper les cheveux homme Coiffure à domicile

Les recettes de cuisine les plus recherchées

Ici encore, des millions de Français ont « profité » du confinement pour passer derrière les fourneaux. Cyril Lignac se retrouve au top du classement. Chaque jour, le chef préféré des Français cartonnait sur M6 dans son programme Tous en cuisine, durant lequel il détaillait pas à pas l’élaboration d’un plat.

Recette Cyril Lignac Recette pain maison Recette gel Recette cheese naan Recette croque monsieur Cyril Lignac

Les définitions les plus recherchées

Des millions de Français ont cherché à se renseigner sur des notions et des enjeux relatifs à la crise sanitaire actuelle.

Définition procrastination Pandémie définition Confinement définition Récession définition Cluster coronavirus définition

Les « comment » les plus recherchés

Avec une crise sanitaire sans précédent, un avenir incertain, et des questions laissées sans réponse, les Français ont été nombreux à se demander comment savoir s’ils avaient le coronavirus, ou comment faire ou mettre un masque.

Comment faire un masque Comment savoir si on a le coronavirus Comment mettre un masque Comment calculer son IMC Comment faire du pain

Les séries et programmes les plus recherchées

Après le règne de Game of Thrones en 2019, c’est au tour de la série française Ici tout commence d’occuper la tête de ce top. Cette série propose de suivre des élèves dans leur apprentissage de la gastronomie dans une école prestigieuse. Koh Lanta est évidemment de la partie, ainsi que la série phénomène The Witcher sur Netflix.

Ici tout commence Koh Lanta Umbrella Academy Le Jeu de la Dame The Witcher

Les films les plus demandés sur Google

L’industrie du cinéma a été et est toujours lourdement impactée par la pandémie. Logique dans ce cas de retrouver en haut du classement, Tenet, le dernier blockbuster de Christopher Nolan et parallèlement, premier film à gros budget sorti après le confinement. Le long-métrage a porté l’étiquette du film qui allait sauver les salles de cinéma.

Tenet 1917 Black Panther The Gentlemen Dirty Dancing

Les sports qui intéressent le plus les Français

Le Roland Garros reste l’évènement le plus recherché par les Français, devant le Tour de France, ou encore la Ligue des Champions.

Roland Garros Tour de France Ligue des Champions NBA PSG-Bayern

Les paroles de chansons les plus lues

Sans surprise, on retrouve en pole position le carton de Jul et du collectif 13’Organisé « Bande Organisée« . Le morceau a explosé tous les records, devenant rapidement le clip le plus vu en France sur YouTube, ainsi que le titre le plus écouté en France sur Spotify en 2020.

Bande Organisée Djomb Lettre à une femme Les mots bleus Jerusalema

Les célébrités les plus plébiscitées

Le chef Cyril Lignac s’illustre encore en 2020 en étant la célébrité la plus recherchée sur Google en France, devançant ainsi Sadek ou encore la jeune chanteuse Wejdène.

Cyril Lignac Sadek Wejdène Marie Papillon Camelia Jordana

Les chanteurs/chanteuses/musiciens les plus recherchés

La jeune Wejdène, chanteuse de RNB française et véritable phénomène sur TikTok, occupe la première place de ce top. L’artiste a depuis quitté sa chambre et s’est professionnalisé avec la sortie de son premier album le 25 septembre 2020.

Wejdène Sadek Camelia Jordana Freeze Corleone Moha La Squale

Les disparitions les plus évoquées par les internautes

2020 a également été marquée par la disparition de grandes figures du sport, de la littérature, de la musique et de la politique française à commencer par la mort de Christophe, célèbre interprète des Mots bleus, et d’Anne Sylvestre, chanteuse de génie souvent comparée à Brassens. Le départ de la légende du basket Kobe Bryant et de sa fille dans un tragique accident d’hélicoptère a aussi secoué les Français.