Google fête les 23 ans de son moteur de recherche

C’est l’anniversaire de Google ! Aujourd’hui, le moteur de recherche a très exactement 23 ans. L’occasion de revenir sur la création de l’une des entreprises les plus influentes du monde moderne, qui fête sobrement l’événement avec un simple doodle.

En 1997, Larry Page et Sergey Brin se rencontrent sur le campus de Stanford, en Californie. L’État américain n’est pas encore l’El Dorado des entreprises innovantes, mais la transition est déjà en marche. Les deux étudiants, eux, flairent le filon. À l’heure où Internet se creuse une place dans de plus en plus de foyers, ces derniers ont une idée de génie. Ils lancent Google en 1998. La suite, on la connaît.

Les créateurs décident de reprendre un nom dérivé de la formule du mathématicien Edward Kasner, le « googol », qui désigne un 1 suivi de 100 zéros. La légende raconte que Sean Anderson, autre étudiant ayant proposé l’idée, se serait trompé en enregistrant le nom de domaine, donnant ainsi Google. Quoiqu’il en soit, la même année, la jeune entreprise attire déjà les investisseurs.

Petit Google est devenu grand

Elle s’installe alors dans le garage de Susan Wojcicki, la future patronne de YouTube. Quelques péripéties plus tard, Google est l’une des plus grandes entreprises du monde. Chaque jour, son moteur de recherche traite des milliards de demandes en 150 langues, hébergées dans 20 datacenters à travers la planète. Le site est sans contexte l’une, si ce n’est la pierre angulaire du web de 2021.

Et c’est sans compter les nombreux autres domaines d’activités dans laquelle la firme de Mountain View s’illustre. Alors que cette dernière s’apprête à lancer son sixième smartphone, son navigateur, le plus utilisé au monde, continue d’être régulièrement mis à jour. Système d’exploitation, GPS, intelligence artificielle, l’époque où Google n’était qu’un moteur de recherche semble bien loin.

Il y a bien sûr une face sombre à ce succès. L’entreprise baigne en effet de nombreuses affaires d’abus de position dominante, et plusieurs pays commencent à lui demander de régler des comptes. Pendant ce temps, Google fête sobrement son anniversaire. Pour l’occasion, le groupe s’est contenté d’afficher un traditionnel doodle animé sur son moteur de recherche.