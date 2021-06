Shang-Chi et la légende des dix anneaux : le prochain Marvel Studios s’offre une nouvelle bande-annonce ultra nerveuse

Marvel Studios a publié cette nuit la nouvelle bande-annonce pour Shang-Chi et la légende des dix anneaux. On peut voir un peu plus les enjeux de cette nouvelle aventure ainsi que quelques surprises.

Le Marvel Cinematic Universe a été mis en pause pendant un an à cause du covid, mais il est définitivement reparti ! Après trois séries sur Disney + (WandaVision, Falcon et le soldat de l’hiver ainsi que Loki), les films vont faire le retour. Après Black Widow prévu pour dans quelques jours, ce sera au tour d’un nouveau héros d’avoir son film en septembre. Il se dévoile aujourd’hui dans une nouvelle bande-annonce.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux va nous permettre de rencontrer ce nouveau héros du MCU incarné par Simu Liu. Vous l’aurez deviné au visionnage du trailer, ce long-métrage se veut un hommage aux films d’art martiaux hong-kongais. Il sera également important pour l’univers Marvel, puisqu’il introduira le Mandarin, méchant mythique des comics. On parle ici du vrai Mandarin, et non pas de l’imitateur que nous avons vu dans Iron Man 3 en 2013.

Dans la bande-annonce, on remarque aussi une petite surprise à la fin : le retour de l’Abomination. Ce personnage joué par Tim Roth n’est pas apparu à l’écran depuis le film L’incroyable Hulk en 2008. Une sacrée paye.

Marvel Studios va sortir de nombreux films en 2021 et 2022

La sortie du film est prévue pour le 1er septembre prochain. Pour le moment, c’est bien une diffusion en salle qui est privilégiée. Black Widow (qui sort aussi sur Disney + aux Etats-Unis) connaît le même destin, bien aidé par l’amélioration de la situation sanitaire. La vie reprend tranquillement son cours et les film Marvel Studios reviennent dans nos chers cinémas.

L’année 2021 est chargée pour le MCU. Après Shang-Chi et la légende des dix anneaux, nous aurons le droit à un long-métrage sur les Eternels. Une première bande-annonce avait été dévoilée il y a quelques semaines et le film nous promet de grands moments. Spider-Man reviendra lui en décembre dans un troisième opus.

L’année 2022 ne sera pas en reste avec un nouveau film Thor, Doctor Strange 2, Black Panther 2 ainsi que The Marvels, la suite de Captain Marvel. Côté série, nous risquons aussi d’être gâtés.