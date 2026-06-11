La suite de The Social Network dévoile enfin sa bande-annonce et promet un thriller glaçant

Seize ans après The Social Network, le scénariste du film culte fait son grand retour. Sa nouvelle œuvre s'attaque à l'un des scandales les plus retentissants de Facebook. La première bande-annonce vient d'être dévoilée.

Le cinéma aime se nourrir des grandes histoires de la tech. Les géants du numérique fournissent une matière idéale, entre ascensions fulgurantes et scandales retentissants. Facebook reste l'un des sujets les plus exploités du genre. L'entreprise traîne une longue série d'affaires sensibles derrière elle. Elle fait encore l'objet de poursuites, accusée récemment de laisser proliférer de fausses publicités sur ses plateformes. Ce passé tourmenté offre un terrain rêvé pour les scénaristes en quête de tension dramatique.

Hollywood s'en empare une nouvelle fois avec un projet très attendu. Aaron Sorkin, scénariste du film original, revient pour écrire et réaliser cette nouvelle œuvre. Il s'inspire d'une affaire bien réelle, survenue au début des années 2020 autour du réseau social. À cette période, l'entreprise avait déjà bouleversé ses règles de modération en abandonnant son fact-checking professionnel. Le cinéaste américain explore donc un terrain particulièrement brûlant. Le pari reste risqué tant le premier film a marqué les esprits.

Aaron Sorkin replonge dans les secrets de Facebook avec The Social Reckoning

The Social Reckoning se présente comme une œuvre compagnon de The Social Network. Le film adapte les Facebook Files publiés en 2021. Cette enquête révélait les effets nocifs du réseau sur les adolescents et la circulation de fausses informations. L'intrigue suit Frances Haugen, une jeune ingénieure du groupe devenue lanceuse d'alerte. Elle contacte le reporter Jeff Horwitz pour exposer les secrets les mieux gardés de l'entreprise. La bande-annonce installe une atmosphère de thriller sombre aux contrastes très marqués. Présentées d'abord au CinemaCon, ces premières images tranchent nettement avec le ton du précédent film.

Mark Zuckerberg se retrouve une fois encore au centre de la tempête. On le voit notamment se préparer à témoigner devant le Congrès américain. Le récit alterne les points de vue entre dirigeants, employés et journalistes. Mikey Madison incarne la lanceuse d'alerte, tandis que Jeremy Allen White prête ses traits au reporter. Le casting réunit aussi Jeremy Strong, Billy Magnussen et Bill Burr. Le scénariste retrouve cet univers seize ans après avoir signé le texte du premier film. Cette fois, il délaisse la naissance de l'entreprise pour s'attarder sur ses dérives. Distribué par Sony Pictures, le long-métrage arrive sur les écrans le 7 octobre 2026.