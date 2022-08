Google Pixel : la dernière mise à jour Android 13 détraque la recharge sans fil

Depuis le déploiement de la bêta 4.1 d'Android 13, de nombreux propriétaires de Google Pixel rencontrent de sérieux problèmes avec la recharge sans fil. Pour certains, impossible d'utiliser cette fonctionnalité depuis l'installation de la mise à jour.

Comme vous le savez peut-être, Google a déployé vers la fin juillet 2022 la bêta 4.1 d'Android 13, afin de corriger les derniers bugs avant le lancement de la version finale du nouvel OS, prévu en septembre 2022 aux côtés des Pixel 7 et 7 Pro.

Le patch s'est principalement contenté de corriger des bugs concernant le Bluetooth et le Wi-Fi, mais aussi certains problèmes signalés avec l'application Google Meet ou les fonctionnalités de localisation GPS. Par ailleurs, la MAJ a également réglé les bugs de capteurs du capteur d'empreintes digitales qu'il était possible de rencontrer sur les Pixel 6.

Néanmoins et contrairement à la volonté première de Google, cette mise à jour a apporté son lot de soucis aux propriétaires de Pixel. En effet et d'après un rapport de nos confrères du site 9to5Google, de nombreux utilisateurs se plaignent sur Reddit de plusieurs problèmes avec la recharge sans fil depuis le déploiement de la dernière version bêta d'Android 13.

La dernière MAJ Android 13 détraque la recharge sans fil

Pour certains, la fonction de recharge sans fil a tout bonnement cessé de fonctionner. Ces soucis avec cette fonctionnalité, présente sur les smartphones Google Pixel depuis les Pixel 3, concernent toutes les générations jusqu'aux récents Pixel 6.

Toutefois, on constate que la majorité des plaintes proviennent d'utilisateurs de Pixel 4 et Pixel 4 XL. “J'ai installé Android 13 sur mon Pixel 4 XL la nuit dernière, maintenant il ne se charge pas sur le socle pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il s'arrête et que j'obtienne un message “Ne charge pas”, raconte un utilisateur sur Reddit.

Par ailleurs, les utilisateurs touchés confirment que le problème persiste malgré l'utilisation de chargeurs sans fil différents. Certains d'entre-eux ont trouvé des solutions de fortune, un utilisateur affirmant qu'un redémarrage en mode sans échec suivi d'un redémarrage classique suffisait à régler ces soucis.

Seulement et comme toute solution d'appoint de ce type, cela ne fonctionne pas pour tout le monde. Qu'en dit-on chez Google ? Pour l'instant, la firme de Mountain View n'a pas pris officiellement la parole sur le sujet. De fait, impossible de savoir si un correctif sera déployé dans les jours/semaines qui viennent. Bien entendu, nous mettrons à jour cet article une fois que nous en saurons plus.