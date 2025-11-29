Google Pixel : vous êtes sûrement passé à côté de cette astuce photo secrète, pourtant elle débloque le plein potentiel de votre smartphone

La photo est l’un des atouts des Pixel, et a fortiori des modèles Pro. Ces derniers sont même dotés d’un mode Pro assez complet. À tel point qu’il n’est pas rare de manquer certaines de ses fonctionnalités. On vous présente une option largement méconnue.

On a beau penser connaître nos smartphones par cœur, ils nous réservent parfois de bonnes surprises. Par habitude, il arrive que nous nous concentrions sur certaines fonctions, au point d’en oublier qu’il en existe peut-être d’autres. Et parfois, certaines options sont tout simplement bien cachées et les découvrir par hasard procure une agréable sensation de renouveau.

C’est ce qui est arrivé à YouBugged, un utilisateur qui a partagé sa découverte sur Reddit : heureux propriétaire d’un Pixel 10 Pro – qui a enfin la fonction qui lui manquait pour dominer la photo –, il s’est aperçu qu’il était totalement passé à côté d’une fonction du mode Pro de son smartphone, tant il est complet.

Pixel Pro : il se peut que vous soyez passé à côté de cette fonction photo discrète

Pour ceux qui ont choisi un Pixel Pro pour ses capacités photo et qui souhaitent progresser dans cette discipline, il existe un mode Pro qui constitue un bon point de départ. Très complet, il est accessible directement depuis l’application Appareil photo en appuyant sur le bouton du curseur de réglages en bas à droite. Il permet de régler avec précision de nombreux paramètres, tels que l’ISO, la balance des blancs, l’exposition, les ombres, l’objectif, la résolution, la vitesse d’obturation ou encore la mise au point.

Et justement, les Pixel Pro bénéficient d’un mode de mise au point manuelle, qui s’accompagne de plusieurs fonctions activables lorsqu’il est sélectionné. L’une des plus connues est sans aucun doute le focus peaking, une aide à la mise au point se manifestant par des repères visuels. Mais il existe une autre option, davantage méconnue : un second viseur zoomé, qui profite également des repères du focus peaking pour une meilleure mise au point. Pour que cette petite fenêtre s’affiche en haut à droite de l’écran, il suffit d’appuyer sur le petit bouton en surimpression qui apparaît dans le mode de mise au point manuelle. Pour recentrer ce qui s’y affiche, vous avez seulement à toucher le viseur principal n’importe où.

Comme le rappellent nos confrères d’Android Authority, voici les appareils compatibles avec ce mode (et donc avec cette astuce largement méconnue) :