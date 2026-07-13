Google Pixel : ce bug étrange transforme l’une des meilleures fonctions d’Android en cauchemar pour les utilisateurs

Une avalanche de nouveautés est arrivée sur les smartphones Google Pixel avec Android 17. Mais la dernière version du système d’exploitation aurait également apporté un bug étrange : de nombreux utilisateurs signalent le lancement inopportun – et donc agaçant – d’une fonction.

Crédits : Phonandroid

Google a frappé fort le mois dernier en déployant simultanément Android 17, le Pixel Drop et Wear OS 7. La dernière version de son OS était très attendue : la firme en avait présenté toutes les nouveautés lors de sa conférence annuelle, la Google I/O. Il y en avait tellement qu’elle a même dû poster une vidéo complémentaire sur YouTube.

La semaine dernière, le géant de Mountain View a publié la mise à jour Pixel de juillet : elle vient corriger cinq bugs critiques. Mais il semble qu’un dysfonctionnement étrange soit passé sous les radars. L’une des meilleures fonctionnalités d’Android est en train de devenir une véritable source d’agacement pour les propriétaires de Pixel : elle passe son temps à se lancer sans avoir été sollicitée.

Entourer pour chercher exige d’être au-devant de la scène après la mise à jour Android 17

Cette fonction, c’est Entourer pour chercher. Elle est l’une des fonctions préférées sur Android, au point que certains constructeurs la mettent en avant parmi les fonctionnalités qu’intègrent leurs smartphones. Surtout, Google ne cesse de l’améliorer. Il y a, par exemple, intégré la prise en charge des URL de sites web et des fichiers PDF il y a peu.

Mais cet outil plébiscité est en train de devenir un calvaire pour certains propriétaires de Pixel. Sur Reddit, un utilisateur explique qu’Entourer pour chercher ne cesse de se lancer sans y avoir été invité, dès lors qu’il balaie l’écran de son Pixel 7 vers le haut, que ce soit pour revenir à l’écran d’accueil ou ouvrir celui des applications récentes quand il quitte WhatsApp. En guise de preuve, il a même accompagné ses propos d’un enregistrement d’écran.

New annoying bug in Pixel after A17 update.
byu/nis9_9 inpixel_phones

D’autres internautes abondent dans son sens, mentionnant toutefois Telegram et non WhatsApp. La navigation par gestes d’Android pourrait donc être à l’origine du problème. Aussi, il ne s’agit pas là d’un bug isolé. Si tous les Pixel sous Android 17 ne sont pas concernés, de nombreux modèles le sont. Comme le souligne Android Authority, les témoignages signalent ce comportement sur des Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7a, Pixel 9a ou encore Pixel 9 Pro.

Google a été mis au courant : un membre de l’assistance Pixel a déclaré dans le fil Reddit que la firme a contacté certains internautes afin de mieux cerner le dysfonctionnement. Il faudra toutefois vous armer de patience si vous êtes touché par ce bug : aucun correctif n’a, pour le moment, été annoncé.


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